PIRELLI: 2025 DA RECORD PER I SUCCESSI NEI TEST DI PRODOTTO E NELLA TECNOLOGIA CYBER TYRE

È stato un 2025 da record per l’innovazione di Pirelli, grazie ai premi conquistati nei test e ai riconoscimenti alla tecnologia Cyber Tyre, tutti assegnati da enti indipendenti e riviste specializzate. I nuovi pneumatici delle famiglie P Zero, Cinturato e Scorpion, infatti, hanno ottenuto nel corso dell'anno 27 podi, fra cui 15 primi posti, nelle 34 prove comparative cui hanno partecipato. In particolare, i prodotti lanciati nel 2025 per il mercato globale, P Zero e Cinturato, hanno conquistato entrambi il primo gradino del podio per due volte. Anche il Cinturato All Season SF3 continua il suo ciclo di risultati positivi, con 11 vittorie nello scorso anno. Inoltre, la tecnologia Pirelli Cyber™ Tyre ha ricevuto nel corso dell’anno quattro riconoscimenti in diversi Paesi del mondo, confermando il ruolo chiave di questa tecnologia nella rivoluzione della mobilità verso un futuro connesso e sempre più sicuro.

I PNEUMATICI PER IL MERCATO GLOBALE

Tra i prodotti presentati nell’anno appena concluso, il nuovo P Zero, pneumatico per auto sportive per eccellenza, giunto quest’anno alla sua quinta generazione, ha ottenuto due vittorie: è stato eletto il migliore fra gli estivi ultra-high performance da Tyre Reviews e ha conquistato la prima posizione nei test del magazine britannico Auto Express, confermando le caratteristiche di performance e sicurezza annunciate al lancio. Anche il nuovo Cinturato, estivo dedicato alle vetture premium, dalle berline ai CUV, ha registrato due vittorie – tra cui quella di Tyre Reviews – oltre a due podi, dimostrando un perfetto equilibrio tra sicurezza ed efficienza.

Per quanto riguarda i prodotti winter, il P Zero Winter 2, la proposta di Pirelli per guidare le auto più sportive anche nella stagione fredda, ha ottenuto, oltre a un podio, la vittoria ai test della storica rivista svedese Teknikens Värld, nella categoria pneumatico invernale non chiodato per le strade dell’Europa centrale.

Tali pneumatici, peraltro, sono fra quelli maggiormente caratterizzati dalla presenza di specialties, le tecnologie Pirelli che contribuiscono ad aumentare i benefici per l’automobilista, a partire dalle tecnologie antiforatura (Runflat e RunForward) fino a quelle dedicate a ridurre il rumore da rotolamento in abitacolo (Pirelli Noise Cancelling System).