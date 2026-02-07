Bettino Craxi e "il comunismo in Italia": la verità eterna sulla nostra sinistra

"Per tanti anni ci hanno spiegato che 2+2 faceva 5 e improvvisamente si spiega che 2+2 fa 4. Ma tutti sapevano che l'Unione sovietica si era creata un sistema. La verità però è rivoluzionaria e le cose si capivano da tempo. In Italia il Comunismo non si può fare". Bettino Craxi, storico segretario del Psi, spiegava nel febbraio del 1982, quasi 10 anni prima della caduta del Muro e della fine dei "blocchi", la natura del Partito comunista italiano. Una verità che purtroppo sembra valere anche oggi, per gli eredi di Togliatti e Berlinguer.