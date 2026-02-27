Libero logo
I giovani e la violenza, Claudia Conte: "Spaventati dal cyber-bullismo"

venerdì 27 febbraio 2026
2' di lettura

Quei silenzi che nascono dentro casa. E dai quali, se non si reagisce nel modo giusto, si rischia di essere travolti. È questo il tema di “Dove nascono i silenzi” (Edizioni Fall in Lov), di Claudia Conte, giornalista e portavoce dell’Osservatorio Nazionale contro il Bullismo. Il libro racconta le micro-violenze quotidiane, i non detti e le fragilità emotive trasmesse di generazione in generazione. L’opera è stata presentata, in anteprima, a Casa Sanremo, nel corso della popolare kermesse canora. “Più della metà degli under 20”, ha detto la Conte, “percepisce il web come un luogo rischioso e individua il cyber bullismo come principale minaccia. Più del 50 per cento dichiara di aver subito atti di offesa psicologica o fisica. Ho voluto esplorare con la narrazione e con l’analisi le ferite più profonde delle relazioni affettive, le violenze sorte all’ombra di conflitti famigliari mai risolti che oggi purtroppo riempiono la cronaca”.

L’opera è realizzata con il patrocinio dell’Osservatorio Nazionale contro il Bullismo e di Federformazione, in collaborazione con gli esperti del Centro Ricerche Etnoantropologiche CREA. Al centro della narrazione c’è una famiglia solo in apparenza ordinaria. Carmela è una donna mite, abituata a tacere e a farsi carico di tutto; Salvatore è un uomo stimato fuori casa ma autoritario e svalutante nello spazio domestico, dove il controllo prende la forma di micro-umiliazioni quotidiane. Quando un episodio di violenza rompe l’equilibrio apparente, il non detto esplode, e l’ascolto, l’educazione alla nonviolenza e la possibilità di nominare il conflitto emergono come uniche vie di riscatto.

