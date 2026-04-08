Il giorno 19 novembre 2024, si terrà a Roma, presso il Centro Alti Studi Difesa – Scuola Superiore Universitaria (Palazzo Salviati, Piazza della Rovere, 83 – 00165 Roma), dalle ore 09.00 alle ore 16.00, il “1° FORUM NAZIONALE DELLA FORMAZIONE INTERFORZE - Le competenze come dominio strategico”, evento promosso dal Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, Senatrice Isabella Rauti con delega alla Formazione del personale civile e militare della Difesa.

L’emersione di sfide nuove e multidimensionali, di minacce ibride, simmetriche e asimmetriche da parte di attori – statuali e non – capaci di operare nei domini tradizionali, ma anche in quelli nuovi come il cyberspazio, nonché in quelli cosiddetti emergenti, come l’ambiente cognitivo, richiede competenze abilitanti e una preparazione sempre più all’avanguardia per cogliere, interpretare e fronteggiare la complessità in cui siamo immersi. Il governo della complessità non può prescindere dalla Formazione intesa come dominio strategico e dall’addestramento, cui concorrono competenze trasversali, organiche e funzionali ad una visione di sistema.

In tale ottica, il Forum vuole creare una piattaforma di confronto tra tutti i livelli della Formazione (di base, avanzata e specialistica) con particolare riferimento alla gestione della complessità dei saperi, all’ innovazione tecnologica, all’ Intelligenza Artificiale, ai Big Data, ai settori “science, technology, engineering and mathematics” (STEM), anche attraverso specifici case study. L’ obiettivo è quello di ampliare gli orizzonti della formazione creando competenze nuove, da innestare su una visione etica e valoriale imprescindibile dalla professione militare.