Il Maggio dei Libri 2026 si apre in versi: a Roma il convegno inaugurale con l’Accademia Mondiale della Poesia

In occasione della Giornata mondiale UNESCO del Libro e del diritto d’autore, domani 23 aprile 2026, si apre ufficialmente la sedicesima edizione de Il Maggio dei Libri con il convegno inaugurale “Leggere genera futuro”, promosso dall’Accademia Mondiale della Poesia con la collaborazione del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

L’evento si svolgerà alle ore 19.00 presso la prestigiosa Sala Igea di Palazzo Mattei di Paganica, sede dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Trecani (prenotazione obbligatoria, mail accademiamondialepoesia@gmail.com).

Il convegno rappresenta un momento centrale della campagna nazionale dedicata alla promozione della lettura, ponendo al centro il ruolo della poesia e della parola come strumenti di conoscenza, educazione e dialogo tra generazioni, linguaggi e territori.

Il tema istituzionale del Maggio dei Libri 2026, “Ogni libro è una creatura viva”, si ispira all’ottocentenario della morte di Francesco d’Assisi, autore del Cantico delle Creature e primo poeta della letteratura italiana in volgare, capace di unire visione spirituale e tensione lirica verso il creato.

“La lettura – spiega Laura Troisi, Segretario Generale Accademia Mondiale della Poesia - non è solo un atto individuale, ma un gesto culturale che costruisce comunità e futuro. Con questo convegno alla Treccani abbiamo voluto creare uno spazio di incontro tra istituzioni, poeti, studiosi e nuovi linguaggi, per restituire alla parola il suo ruolo centrale nel dialogo contemporaneo. In un tempo attraversato da trasformazioni profonde, leggere significa comprendere, immaginare e connettere mondi. È da qui che nasce il futuro”.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Giuseppe Iannaccone, Presidente del Centro per il libro e la lettura – Ministero della Cultura, e Luciano Lanna, Direttore del Centro per il libro e la lettura.

L’introduzione al convegno sarà affidata al poeta Davide Rondoni, con un intervento dedicato al valore della parola poetica come forma di conoscenza e trasformazione del presente.

Il programma si articolerà in quattro panel tematici, dedicati ai principali ambiti della promozione della lettura:

Scuola e lettura: strategie efficaci, con Gianfranco Lauretano e la poetessa Gabriella Sica (Premio Catullo 2026), sul ruolo educativo della poesia e della lettura nei contesti scolastici;

Biblioteche e territori, con Chiara Faggiolani (Università La Sapienza di Roma) e il poeta Pierluigi Sabatini (Premio Catullo 2026), per una visione sistemica delle reti culturali e della diffusione della lettura;

Nuovi linguaggi per la lettura, con la presentazione del podcast dell’Accademia Mondiale della Poesia “Poesia senza fili”, realizzato in collaborazione con Chora Media e il Comitato Marconi 150, dedicato al dialogo tra parola poetica e media contemporanei;

Linguaggi espressivi e formazione, con Annalisa Spadolini, Presidente del Comitato Musica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sul dialogo tra parola, musica ed educazione.

A chiudere la serata, alle ore 20.00, un reading poetico-musicale con la partecipazione di

Marco Amore, Giorgiomaria Cornelio, Flaminia Colella, Alessandro Anil, Asia Vaudo e Ilaria Giovinazzo.

Le musiche saranno a cura di Rita Turrisi

La conduzione dell’evento è affidata a Saverio Montingelli (RAI), con la regia di Alfonso De Filippis.

Il convegno inaugura ufficialmente Il Maggio dei Libri 2026, la campagna nazionale del Centro per il libro e la lettura che, dal 23 aprile al 31 maggio, invita scuole, biblioteche, enti culturali, editori e cittadini a promuovere la lettura attraverso iniziative diffuse su tutto il territorio nazionale, declinate nei tre filoni tematici: Cantare la bellezza, Creature in cammino e Creature nel nostro tempo.

Si inserisce nel progetto triennale "La bellezza e la poesia salveranno il mondo" https://eventi.accademiamondialepoesia.com/