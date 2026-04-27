Silvia Salis da Fazio, il gelo di Conte: "Quando si parla di Papa Straniero"

Sembra far buon viso a cattivo gioco, Giuseppe Conte : il leader del Movimento 5 Stelle , che per primo dopo la vittoria del "No" al referendum sulla giustizia ha rilanciato nel campo largo l'ipotesi delle primarie di coalizione, risponde così a Silvia Salis , sindaca di Genova e aspirante leader del centrosinistra che ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Canale Nove, domenica sera, ha candidamente ribadito che in una sfida tra Conte ed Elly Schlein come candidato premier non voterebbe nessuno.

"Il fatto del federatore nasce dal fatto che i soggetti che in questo momento guidano le varie forze progressiste non siano ritenuti idonei dalle rispettive comunità: se dovesse accadere che le comunità ci sfiduciano, cercheremo in giro qualche ' Papa straniero '. Se c'è sfiducia, è ovvio che dobbiamo orientarci diversamente".

"Se ci fossero le primarie domani? Non voterei. Sono coerente, voterei alle politiche. Anche perché entrambi (Schlein e Conte ndr) mi sostengono a Genova e non sarebbe corretto scegliere", le parole della Salis, possibile (e papabile) "Papa straniero".

"Bisogna abituarsi a questo tipo di dinamica. L'alternativa è fare governare la destra. Voglio pensare con ottimismo pragmatico: ci sono temi su cui non la si pensa allo stesso modo, ma quando ci sono delle diversità bisogna concentrarsi sull'obiettivo", ha proseguito Salis alla domanda sui contrasti interni al centrosinistra.

Quindi ha glissato ulteriormente su un suo ruolo da protagonista nella disputa nazionale: "Io sono la sindaca di Genova, sono molto concentrata sulla vita cittadina e in quello che stiamo facendo a Genova".