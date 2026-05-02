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Acea ottiene il riconoscimento di marchio storico di interesse nazionale

sabato 2 maggio 2026
Acea ottiene il riconoscimento di marchio storico di interesse nazionale

2' di lettura

ACEA ha ottenuto l’iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, un riconoscimento che valorizza la continuità, la solidità e il contributo dell’azienda alla storia industriale del Paese. Il Marchio Storico di Interesse Nazionale, introdotto dal Decreto Crescita 2019 e disciplinato dall’art. 11-ter del Codice della Proprietà Industriale, è riservato ai marchi utilizzati in modo continuativo da almeno 50 anni e riconducibili a imprese italiane con una consolidata tradizione di eccellenza.

L’iscrizione, gestita dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, rappresenta un attestato ufficiale di storicità e continuità produttiva. L’azienda, guidata da Fabrizio Palermo, celebra 117 anni di storia (1909-2026). Nata come AEM (Azienda Elettrica Municipale) per gestire l’illuminazione di Roma, è oggi uno dei maggiori operatori infrastrutturali in Italia e in grande espansione all’estero. I risultati del 2025 evidenziano un’azienda in crescita, capace di creare valore per gli azionisti e di integrare pienamente gli obiettivi ESG e la valorizzazione delle persone nella propria strategia. Questi elementi, uniti alla disciplina finanziaria, consentono ad Acea di affrontare le sfide dei prossimi anni con stabilità, visione e capacità di generare valore nel lungo periodo.

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Questo riconoscimento consente ad ACEA di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel panorama del Made in Italy, anche a livello internazionale grazie all’utilizzo del logo “Italian Historical Trademark”, e di valorizzare il proprio patrimonio identitario. In particolare, l’iscrizione permette di: preservare e riconoscere formalmente una tradizione industriale ultracinquantennale; consolidare reputazione e autorevolezza presso stakeholder, partner e istituzioni; rafforzare la tutela del marchio contro usi impropri o contraffazioni; sostenere iniziative di valorizzazione della storia d’impresa, anche in sinergia con progetti culturali e museali; confermare l’immagine di ACEA come realtà radicata, affidabile e capace di innovare nel tempo. Il riconoscimento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione della storia e dell’identità dell’azienda, elementi chiave per affrontare le sfide future mantenendo solide radici nel passato. 

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