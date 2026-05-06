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Biesse S.p.A. annuncia la nomina di Stefano Porcellini quale consigliere, Deputy CEO e CFO, con efficacia a decorrere dal 31 maggio 2026

mercoledì 6 maggio 2026
Biesse S.p.A. annuncia la nomina di Stefano Porcellini quale consigliere, Deputy CEO e CFO, con efficacia a decorrere dal 31 maggio 2026

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Stefano Porcellini vanta una conoscenza approfondita e trasversale del Gruppo, maturata in anni di collaborazione con Biesse, arricchita da competenze maturate negli ultimi anni all’esterno, in particolare nel mondo della consulenza e della digitalizzazione, settori operativi strategici per l'implementazione del piano industriale. Il rientro di Stefano Porcellini nel Gruppo Biesse rappresenta una scelta di rafforzamento manageriale radicata nella storia di Biesse S.p.A. Il suo profilo unisce esperienza interna e visione esterna, capaci di accelerare l’esecuzione del Piano Strategico 2026–2028. La sua nomina consolida la leadership del Gruppo in una fase di evoluzione, contribuendo in modo determinante al percorso di crescita e trasformazione di Biesse.

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