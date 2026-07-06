Sondaggio Swg per Mentana, Conte e Schlein naufragano: si allarga il solco con Meloni

Nel sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana si allarga la forbice tra Fratelli d'Italia da una parte e Partito democratico e Movimento 5 Stelle dall'altro. Segno che la strategia del cosiddetto campo largo in vista della volata elettorale per le politiche qualcosa non sta funzionando. E continua a crescere Futuro Nazionale : il generale Roberto Vannacci è e probabilmente resterà una mina vagante in grado di destabilizzare tanto l'agenda quanto gli schieramenti.

Alle loro spalle, nel centrodestra, Forza Italia è in controtendenza e guadagna lo 0,2 salendo al 7,4%, così come la Lega di Matteo Salvini che partendo dal 5,4% cresce al 5,6%, guadagnando lo 0,2 in 7 giorni. Bene anche Alleanza Verdi e Sinistra, con il tandem rossoverde Fratoianni-Bonelli che rosicchia lo 0,1 salendo al 6,5 per cento.

E il generale? Vannacci conferma il trend delle ultime settimane e guadagna lo 0,4 arrivando al 6% netto. Tanto, ma tutto dipenderà dalla legge elettorale e dalle geometrie variabili delle alleanze. E tanto dipenderà da quanti indecisi o astensionisti cronici la destra-destra di Futuro nazionale riuscirà ad attrarre alle urne. O magari, spingerli verso altri lidi.