AL VIA LA CAMPAGNA MEDIASET PER LA FESTA DELLA MAMMA 2026

In occasione della Festa della Mamma, Mediaset rivolge un pensiero affettuoso a tutte le mamme con una campagna televisiva dedicata, in onda su tutte le reti del Gruppo sabato 9 e domenica 10 maggio.

Lo spot propone un racconto evocativo e intenso che accosta l’amore materno agli elementi essenziali della vita: come l’acqua che scorre, come l’aria che si respira, come la terra che ci nutre, come il sole che ci scalda. Un parallelismo semplice e universale che culmina in un messaggio di profonda gratitudine: un amore infinito, capace di accompagnare ogni momento dell’esistenza.

Con un linguaggio essenziale ma altamente simbolico, la campagna esalta il valore universale della maternità e invita a riconoscere, anche nei gesti più semplici, la presenza costante e insostituibile di una madre.

Un’iniziativa dal forte impatto emotivo, con cui Mediaset, il Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, rinnova il proprio impegno nel valorizzare i legami affettivi e nel condividere con il pubblico messaggi di sensibilità e vicinanza.