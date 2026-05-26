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Silvia Salis, figuraccia del suo vice: un caso a Vobbia

martedì 26 maggio 2026
Silvia Salis, figuraccia del suo vice: un caso a Vobbia

1' di lettura

Azzoppata la nuova eroina della sinistra da salotto: il vice di Silvia Salis nella città metropolitana di Genova ha infatti perso le elezioni nel suo comune. Simone Franceschi, sindaco uscente di Vobbia, è stato sconfitto dall’altro candidato in corsa, Giampaolo Edmodatillo. La sua lista si è fermata a 120 voti contro i 135 dello sfidante. Un comune molto piccolo, certo, con appena 386 votanti, ma strategico per il sindaco di Genova che vede così cadere il suo braccio destro (o sinistro, che dir si voglia).

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Uno scivolone che non è passato inosservato nel capoluogo ligure. «Viene meno la narrazione secondo cui nella squadra di Silvia Salis va tutto bene e i cittadini sono tutti soddisfatti dopo un anno di immobilismo. Come può la sindaca pensare di mantenere Franceschi al suo posto di vicesindaco dopo che lo stesso è stato bocciato senza appello dai suoi concittadini? Speriamo che la domanda sia solo retorica», ha scritto la deputata di Noi Moderati, Ilaria Cavo. Niente retorica. Dal Pd si sono affrettati a far sapere che «la posizione di Franceschi come vicesindaco metropolitano è salda e la nostra fiducia nei suoi confronti resta incrollabile».

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