La sportiva Tonale si rinnova: l’evoluzione del primo C-Suv

La nuova Tonale, naturale evoluzione del primo C-SUV del marchio che rinnova il proprio carattere sportivo e il fascino inconfondibile del design italiano, affina ulteriormente le sue eccellenti doti dinamiche offrendo un’esperienza di guida autenticamente Alfa Romeo grazie al perfetto bilanciamento dei pesi, allo sterzo più diretto del segmento, ai freni Brembo dedicati e alle sospensioni elettroniche DSV che coniugano comfort e precisione. Da sottolineare che il nuovo modello diventa ancora più accessibile: con il prezzo di listino a partire da 39.850 euro. Si parte dalla versione Tonale, già ricca di contenuti, per arrivare alle versioni più caratterizzate Sprint, Ti e Veloce. A completare la proposta, l’edizione di lancio Milano-Cortina 2026 celebra la partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, di cui Alfa Romeo è Automotive Premium Partner. Questa versione speciale si distingue per equipaggiamenti esclusivi, finiture e colorazioni dedicate, look esterno e interno ai vertici della gamma e sedili in Alcantara nero e bianco. Inoltre, Nuova Tonale non dimentica il mondo delle flotte con una versione dedicata alla clientela Business, che offre navigatore, vetri posteriori oscurati e apertura del portellone automatica con funzione hands free. Le motorizzazioni disponibili sono il 1.6 Diesel da 130 CV con cambio TCT6 e trazione anteriore, il 1.5 Hybrid da 175 CV con cambio TCT7 e trazione anteriore, e il 1.3 Plug-in Hybrid Q4 da 270 CV con trazione integrale elettrificata e fino a 61 km di autonomia in elettrico. Il design degli esterni è ancora più iconico, con proporzioni scolpite e una carreggiata allargata che ne esaltano la presenza su strada.