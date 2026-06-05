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Cyber Security Foundation dona 15 computer al carcere Rebibbia di Roma per la formazione dei detenuti

venerdì 5 giugno 2026
Cyber Security Foundation dona 15 computer al carcere Rebibbia di Roma per la formazione dei detenuti

2' di lettura

Nel quadro del percorso avviato con il protocollo d'intesa sottoscritto con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap) e la Camera Penale di Roma, la Cyber Security Foundation ha donato 15 computer alla casa circondariale di Roma Rebibbia, per promuovere la cultura cibernetica, le competenze digitali e l'introduzione alle professionalità informatiche negli istituti penitenziari.

La consegna dei pc si è svolta nella giornata odierna alla presenza di Maria Donata Iannantuono, direttrice della casa circondariale di Roma Rebibbia e dirigente penitenziaria del ministero della Giustizia, e di Marco Gabriele Proietti, fondatore e presidente della Cyber Security Foundation, la prima fondazione no profit italiana dedicata al mondo cibernetico.

I dispositivi saranno utilizzati per il corso di formazione rivolto alle persone detenute, dedicato alle competenze digitali, alla sicurezza informatica e all'uso consapevole delle tecnologie. Il percorso formativo prenderà avvio il 22 giugno, avrà una durata complessiva di 200 ore e consentirà ai partecipanti di conseguire una certificazione internazionale di cyber security spendibile nel mondo del lavoro.

Il protocollo, firmato da Dap, Cyber Security Italy Foundation e Camera Penale di Roma, con l'allora presidente Gaetano Scalise, è nato con l'obiettivo di diffondere competenze digitali negli istituti penitenziari, sensibilizzare sui rischi legati all'uso delle tecnologie e favorire percorsi formativi utili anche nel processo di reinserimento sociale e professionale.

"La cybersicurezza non è soltanto protezione dalle minacce digitali, ma anche cultura, responsabilità e inclusione. Con questa iniziativa vogliamo contribuire a costruire nuove forme di sensibilizzazione e formazione, portando competenze digitali anche in contesti in cui possono diventare strumenti concreti di crescita personale e reinserimento. Offrire ai detenuti la possibilità di avvicinarsi al mondo cyber significa investire su percorsi educativi capaci di generare consapevolezza, opportunità e futuro", ha dichiarato Marco Gabriele Proietti, presidente della Cyber Security Foundation.

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