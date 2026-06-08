A Firenze sarà presentato ‘Da Hermann Hesse al Paese delle Nevi’, il saggio della scrittrice Viviana Spada

Il prossimo venerdì 12 giugno, alle 19,00 presso la sede del Deutsches Institut Florenz di Firenze, in Borgo Ognissanti, 9 sarà presentato il saggio ‘Da Hermann Hesse al Paese delle Nevi’ (Casa Editrice Il filo di Arianna), della giornalista e scrittrice Viviana Spada sulla letteratura del viaggio con un focus particolare sull’attualità del pensiero di Hermann Hesse nel Terzo Millennio.

Accolto con favore da critica e pubblico, il volume conduce in un itinerario ideale, dalla Svizzera al Tibet, passando per le vette dello spirito e i luoghi dell’anima: in questo saggio narrativo l’autrice intraprende un percorso fisico e interiore che si apre con un “pellegrinaggio” a Montagnola, nel Canton Ticino, dove Hermann Hesse visse gran parte della sua vita e da Montagnola ad Arcegno, dove l’autrice incontra Heiner Hesse, figlio dello scrittore, in una lunga conversazione sull’eredità spirituale e letteraria del padre e il suo pensiero sul perché l’opera di Hesse è ancora attuale nel Terzo Millennio.

Il secondo, alla scoperta del Nepal e del Tibet: luoghi di meditazione, di bellezza e di contraddizione, in cui la ricerca interiore trova la sua dimensione più autentica.