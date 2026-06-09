ECCO LA SNEAKER “DEVISAL BY GRISPORT” CHE STRIZZA L’OCCHIO A WIMBLEDON

Native

In occasione del torneo londinese, in programma dal 29 Giugno al 12 Luglio, l’azienda trevigiana ha presentato una sneaker-omaggio dalle vibes molto “british”.

Causa l’infortunio che, da tempo, sta tenendo forzatamente fermo Carlos Alcaraz, si prospetta un’occasione d’oro, per far brillare sempre di più, i tennisti “Made in Italy”.

Dopo il Roland Garros, che ha visto arrivare in finale Flavio Cobolli, gli atleti azzurri non hanno intenzione di fermarsi e, anzi, sono sempre più motivati nel fare una bella figura davanti al pubblico d’Oltremanica. È un momento davvero storico per il tennis italiano che, per l’occasione, avrà un “tifoso” in più. La Grisport di Castelcucco, infatti, dalla provincia di Treviso, ha deciso di creare una sneaker “ad hoc” per rendere omaggio al torneo di tennis più “elegante” di sempre.

Fa parte del neonato progetto “Devisal by Grisport” ed è una sneaker, per il Tempo Libero, total white con dei dettagli verdi che richiamano il colore dell’erba che ha reso celebre Wimbledon in tutto il mondo.

La scarpa è stata creata da un team appartenente alla “famiglia” Grisport con la passione per la Tecnologia, il Design ed il Fantasy. Si contraddistingue per uno stile fresco e giovane e che, allo stesso tempo, non rinuncia alla buona qualità dei materiali impiegati ed alla cura nei dettagli. Pensata per la Primavera-Estate, ma anche per le altre due stagioni, è realizzata con tomaia in pelle e scamosciato, sottopiede in pelle, intersuola in PU, battistrada in PU compatto e con dettagli ricamati e impressi a fuoco.