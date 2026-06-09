GIOVANNI ALONGI È L’ANGIOLOGO PIÙ APPREZZATO D’ITALIA: CONQUISTA PER LA QUINTA VOLTA IL “MIODOTTORE AWARDS”

Cinque riconoscimenti consecutivi non sono un caso. Il dottor Giovanni Alongi si conferma l’angiologo più apprezzato d’Italia aggiudicandosi per la quinta volta il MioDottore Awards, il premio che prende forma dalle recensioni dei pazienti, dall’attività clinica svolta e dal giudizio espresso dai colleghi della comunità medica. Una distinzione che racconta anni di lavoro costruiti attorno a un’idea precisa: curare le patologie venose con il minor impatto possibile sulla vita delle persone.

Nato ad Agrigento, Alongi ha tracciato nel tempo un percorso professionale che ha fatto dell’innovazione il proprio filo conduttore. La sua specializzazione riguarda il trattamento delle vene varicose, dell’insufficienza venosa cronica, dei capillari e delle patologie della circolazione degli arti inferiori. Tra le sue peculiarità c’è il trattamento delle safene senza ricorso alla chirurgia, reso possibile dal Metodo Angiocor®️, un protocollo che permette di gestire anche casi avanzati in regime ambulatoriale, con procedure mini-invasive e senza bisogno di sala operatoria.

Questo approccio è oggi alla base di Angiocor, la rete di centri specializzati che Alongi ha fondato e sviluppato nel tempo. Attiva a Palermo, Messina e Agrigento, la struttura ha aperto nel 2026 anche a Roma, segnando un’espansione che porta il modello clinico siciliano nella capitale. Nel corso degli anni il gruppo ha seguito oltre 30.000 pazienti, diventando un punto di riferimento nazionale per la diagnosi e la cura delle patologie venose e linfatiche.

Sul fronte tecnologico, Angiocor continua a spingere in avanti. Il Metodo Angiocor®️ integra esperienza clinica, diagnostica avanzata e strumenti di ultima generazione per il trattamento delle varici, dell’insufficienza venosa e del lipedema, oltre alla tecnica CLACS per i capillari degli arti inferiori. Nei prossimi anni il gruppo sarà tra i primi al mondo a introdurre una nuova tecnologia HIFU di ultima generazione per il trattamento non invasivo delle safene, confermando la propria vocazione all’innovazione continua.

“Questo premio mi rende particolarmente orgoglioso perché nasce dal giudizio di chi abbiamo curato e dal voto dei colleghi angiologi”, dice Alongi. “Le vene varicose, l’insufficienza venosa e il lipedema possono condizionare profondamente la quotidianità, il benessere e l’autostima. Il nostro impegno è offrire soluzioni efficaci, sicure e il meno invasive possibile, mettendo sempre il paziente al centro”.

A sostenere questo percorso c’è un team di 12 professionisti, tra cui quattro medici angiologi — il dottor Amoroso, il dottor Cavallaro e il dottor Cervi — formati direttamente da Alongi e accomunati dagli stessi protocolli e dalla stessa visione clinica. Il fondatore è inoltre relatore nei principali congressi internazionali di flebologia e medicina vascolare.

Un capitolo specifico dell’attività di Angiocor riguarda il lipedema, patologia cronica che colpisce prevalentemente le donne e si manifesta con dolore, gonfiore, pesantezza agli arti e limitazioni funzionali. Il centro ha sviluppato un approccio multidisciplinare che combina medicina, nutrizione, tecnologie avanzate e modifiche dello stile di vita, affermandosi come uno dei riferimenti italiani in questo settore in rapida crescita.

Il quinto MioDottore Awards è quindi sia un traguardo personale sia la fotografia di un progetto in costante evoluzione: un modello nato in Sicilia che oggi guarda all’Italia intera, con Roma come nuova tappa di un’espansione fondata su innovazione, competenza e cura della persona.