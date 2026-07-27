Ilaria Salis non condanna le violenze, le parole surreali: "Ora e sempre No Tav"

Poteva mancare il solito intervento sconclusionato di Ilaria Salis? Certamente no. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha scritto un lungo post su X per commentare quanto accaduto in Val di Susa. Non condanna le violenze, non cita la guerriglia e non difende gli agenti delle forze dell'ordine che sono rimasti feriti. Al contrario, si limitare a ribadire che sostiene la causa degli antagonisti. E, in effetti, dalla Salis non ci si poteva aspettare nulla di diverso.

"Da troppo tempo la Val di Susa è un territorio che vive – e resiste – sotto occupazione militare - il post della Salis -. È un dato di fatto che una parte significativa della popolazione non vuole un’opera considerata inutile e nociva, oltre che un enorme spreco di risorse pubbliche e l’ennesimo regalo agli speculatori. Il movimento No Tav, nelle sue tante forme, da decenni dà voce a questa opposizione e propone un diverso modello di sviluppo. Eppure, quella voce non è mai stata veramente presa in considerazione dai decisori. Io credo, invece, che la Val di Susa abbia il diritto di decidere del proprio futuro. Credo nella democrazia dal basso, nella partecipazione e nell’autodeterminazione delle comunità che si prendono cura del proprio territorio. Le istituzioni, anziché limitarsi a imporre con la forza o a condannare, dovrebbero anche e soprattutto imparare ad ascoltare. Ora e sempre #NoTav!".