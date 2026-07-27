Libero logo
Mario Roggero
Scandalo Conte-Covid
Fakir
Sigfrido Ranucci

Ilaria Salis non condanna le violenze, le parole surreali: "Ora e sempre No Tav"

di
Libero logo
lunedì 27 luglio 2026
Ilaria Salis non condanna le violenze, le parole surreali: "Ora e sempre No Tav"

2' di lettura

Poteva mancare il solito intervento sconclusionato di Ilaria Salis? Certamente no. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha scritto un lungo post su X per commentare quanto accaduto in Val di Susa. Non condanna le violenze, non cita la guerriglia e non difende gli agenti delle forze dell'ordine che sono rimasti feriti. Al contrario, si limitare a ribadire che sostiene la causa degli antagonisti. E, in effetti, dalla Salis non ci si poteva aspettare nulla di diverso. 

"Da troppo tempo la Val di Susa è un territorio che vive – e resiste – sotto occupazione militare - il post della Salis -. È un dato di fatto che una parte significativa della popolazione non vuole un’opera considerata inutile e nociva, oltre che un enorme spreco di risorse pubbliche e l’ennesimo regalo agli speculatori. Il movimento No Tav, nelle sue tante forme, da decenni dà voce a questa opposizione e propone un diverso modello di sviluppo. Eppure, quella voce non è mai stata veramente presa in considerazione dai decisori. Io credo, invece, che la Val di Susa abbia il diritto di decidere del proprio futuro. Credo nella democrazia dal basso, nella partecipazione e nell’autodeterminazione delle comunità che si prendono cura del proprio territorio. Le istituzioni, anziché limitarsi a imporre con la forza o a condannare, dovrebbero anche e soprattutto imparare ad ascoltare. Ora e sempre #NoTav!".

tag
ialria salis
no tav

Non si nascondono più No Tav, clamorosa ammissione: "Siamo tutti responsabili delle violenze"

Imbarazzo in studio In Onda, Padellaro inchioda la sinistra: "Perché tacciono sulle violenze?"

In visita in Val di Susa No Tav, l'affondo di Meloni: "Non è dissenso, questa è violenza organizzata"

ti potrebbero interessare

Sondaggio Mentana, volano FdI e Lega: tracollo-Pd, quanto perde Schlein

Sondaggio Mentana, volano FdI e Lega: tracollo-Pd, quanto perde Schlein

Redazione
Berlino, Corbetta (Lega): "La sinistra censura la matrice islamica dell’attentato. Vergogna"

Berlino, Corbetta (Lega): "La sinistra censura la matrice islamica dell’attentato. Vergogna"

Fabio Rubini
Dl Carburanti, via libera dal Cdm: "Sconto sul gasolio di 17 centesimi"

Dl Carburanti, via libera dal Cdm: "Sconto sul gasolio di 17 centesimi"

Redazione
Ranucci, Giorgia Meloni smaschera Schlein: "Allusioni contro il governo? Chiedi scusa"

Ranucci, Giorgia Meloni smaschera Schlein: "Allusioni contro il governo? Chiedi scusa"

Redazione