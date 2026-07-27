Jannik Sinner, "siamo in contatto con l'Atp": terremoto dal Canada

Il forfait di Jannik Sinner ha lasciato il segno a Montreal. Gli organizzatori dell'Open del Canada, in programma dal 2 agosto, hanno incassato con delusione la rinuncia del numero uno del mondo, che si aggiunge a quelle di Novak Djokovic e dell'infortunato Carlos Alcaraz. Un colpo pesante per il Masters 1000 canadese, che vedrà così Alexander Zverev e Félix Auger-Aliassime guidare il seeding. A esprimere pubblicamente il disappunto è stata la direttrice del torneo, Valerie Tetreault. Pur comprendendo le esigenze dei giocatori, l'ex tennista canadese ritiene che il ripetersi di questi forfait rappresenti un problema per tutto il circuito.

"Siamo ovviamente molto delusi che Jannik e Novak non si uniranno a noi a Montreal quest'anno, soprattutto dopo che si sono ritirati anche dal torneo dello scorso anno a Toronto — ha spiegato Tetreault — Rispettiamo le loro decisioni e comprendiamo che, con un calendario così impegnativo, la salute dei giocatori deve rimanere la priorità. Detto questo, riteniamo che la frequenza di questi ritiri dell'ultimo minuto negli ultimi anni sollevi una questione più ampia per il nostro sport".