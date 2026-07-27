Jannik Sinner, "siamo in contatto con l'Atp": terremoto dal Canada

Il forfait di Jannik Sinner ha lasciato il segno a Montreal. Gli organizzatori dell'Open del Canada, in programma dal 2 agosto, hanno incassato con delusione la rinuncia del numero uno del mondo, che si aggiunge a quelle di Novak Djokovic e dell'infortunato Carlos Alcaraz. Un colpo pesante per il Masters 1000 canadese, che vedrà così Alexander Zverev e Félix Auger-Aliassime guidare il seeding. A esprimere pubblicamente il disappunto è stata la direttrice del torneo, Valerie Tetreault. Pur comprendendo le esigenze dei giocatori, l'ex tennista canadese ritiene che il ripetersi di questi forfait rappresenti un problema per tutto il circuito.
"Siamo ovviamente molto delusi che Jannik e Novak non si uniranno a noi a Montreal quest'anno, soprattutto dopo che si sono ritirati anche dal torneo dello scorso anno a Toronto — ha spiegato Tetreault — Rispettiamo le loro decisioni e comprendiamo che, con un calendario così impegnativo, la salute dei giocatori deve rimanere la priorità. Detto questo, riteniamo che la frequenza di questi ritiri dell'ultimo minuto negli ultimi anni sollevi una questione più ampia per il nostro sport".
Jannik Sinner, l'ex tennista lo avverte: "Chi può diventare numero 1"Jannik Sinner sta attraversando uno dei migliori periodi della sua carriera. L'altoatesino è tornato numero u...
La dirigente ha poi rivelato di essersi già confrontata con l'Atp per affrontare il tema: "I tornei Masters 1000 sono tra i più prestigiosi del circuito e i tifosi si aspettano giustamente di vedere competere i migliori giocatori del mondo. Siamo già in contatto con l'Atp per garantire che la questione venga presa seriamente in considerazione”. Dal canto suo, Sinner ha scelto di gestire le energie dopo il trionfo a Wimbledon. L'altoatesino salterà Montreal per concentrarsi sul Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 agosto, ultimo grande appuntamento prima degli US Open.
Dopo alcuni giorni di riposo con il suo team, il campione azzurro tornerà ad allenarsi a Monte Carlo. Attualmente il regolamento ATP impone ai primi 30 del ranking la partecipazione ai Masters 1000, salvo giustificati motivi. Chi rinuncia incassa uno zero in classifica e rischia anche una riduzione del Bonus Pool di fine stagione. Sanzioni che, secondo gli organizzatori canadesi, non sembrano però sufficienti a scoraggiare i forfait dei big in un calendario sempre più fitto.