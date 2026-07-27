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Sondaggio Mentana, volano FdI e Lega: tracollo-Pd, quanto perde Schlein

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lunedì 27 luglio 2026
Enrico Mentana

Enrico Mentana

1' di lettura

Come ogni lunedì sera, ecco il consueto appuntamento con il sondaggio Swg del Tg La7 condotto da Enrico Mentana. Fratelli d'Italia resta il partito più amato dagli elettori italiani. La formazione politica guidata da Giorgia Meloni guadagna lo 0,1% e si attesta così al 27%. Restando dalle parti del centrodestra di governo, troviamo Forza Italia in calo dello 0,1%. Antonio Tajani si piazza così al 7,6%. Subito sotto c'è la Lega di Matteo Salvini, che cresce dello 0,2% e si piazza così al 5,7%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo in testa il Partito democratico. Elly Schlein perde lo 0,2% e si attesta così al 20,9%. Dietro c'è il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte perde anch'egli lo 0,2% e si colloca quindi al 12,9%. Infine, c'è Alleanza Verdi e Sinistra. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli guadagnano lo 0,1% e si piazzano così al 6,5%.

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Roberto Vannacci continua a salire. Futuro Nazionale conquista lo 0,2% e si attesta così al 6,9%. Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", in testa troviamo Azione stabile al 3,4. Poi c'è Italia Viva di Matteo Renzi, che perde lo 0,2% e si attesta così al 2,3%. Più Europa è stabile all'1,2% e Noi Moderati resta ancorato all'1%.

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