Sondaggio Mentana, volano FdI e Lega: tracollo-Pd, quanto perde Schlein

Come ogni lunedì sera, ecco il consueto appuntamento con il sondaggio Swg del Tg La7 condotto da Enrico Mentana. Fratelli d'Italia resta il partito più amato dagli elettori italiani. La formazione politica guidata da Giorgia Meloni guadagna lo 0,1% e si attesta così al 27%. Restando dalle parti del centrodestra di governo, troviamo Forza Italia in calo dello 0,1%. Antonio Tajani si piazza così al 7,6%. Subito sotto c'è la Lega di Matteo Salvini, che cresce dello 0,2% e si piazza così al 5,7%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo in testa il Partito democratico. Elly Schlein perde lo 0,2% e si attesta così al 20,9%. Dietro c'è il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte perde anch'egli lo 0,2% e si colloca quindi al 12,9%. Infine, c'è Alleanza Verdi e Sinistra. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli guadagnano lo 0,1% e si piazzano così al 6,5%.