Jannik Sinner, Vagnozzi avverte gli italiani: "Dobbiamo imparare a conviverci"

"Jannik è un tipo focoso, ma sa gestire le emozioni. E quei piccoli crolli? Dobbiamo imparare a conviverci". Simone Vagnozzi racconta così il numero uno del mondo in una lunga intervista concessa a Walter Veltroni sul Corriere della Sera. Il tecnico marchigiano, che segue Jannik Sinner dal 2022 insieme a Darren Cahill, ripercorre il cammino che lo ha portato da Castorano, piccolo paese dell'Ascolano, fino al tetto del tennis mondiale. "Ci ho pensato migliaia di volte. Nella vita ci sono tremila incroci e seimila coincidenze che possono decidere il tuo destino — racconta Vagnozzi, ricordando gli inizi — Con mio padre passavo davanti a un piccolo circolo di tennis e un giorno gli dissi che volevo provare quel gioco. Da lì mi è venuta la febbre del tennis”.

L'incontro con Sinner arriva grazie al manager Alex Vittur: "Mi chiamò nel 2022 quando Jannik decise di separarsi da Piatti. Mi misero in prova ma, evidentemente, ha funzionato". Fin dal primo confronto capisce quale fosse l'obiettivo del campione azzurro: "Speravo non mi dicesse che era contento di essere il numero 10 del mondo. Così non fu. Voleva diventare il numero uno”.