Tabacco: Il Parlamento europeo non trova un accordo sulla Direttiva Accise

Il Parlamento europeo ha inviato un messaggio estremamente chiaro alla Commissione: esiste una vasta opposizione trasversale, che attraversa i diversi gruppi politici, nei confronti di misure estreme in materia di regolamentazione del tabacco e della nicotina. Durante il voto parlamentare di oggi in Plenaria a Strasburgo sul parere del Parlamento sulla Direttiva Accise Tabacco (TED), è emersa la richiesta forte di un approccio equilibrato che tenga conto delle differenti realtà economiche e sociali presenti negli Stati membri, con una particolare attenzione alla tutela dei posti di lavoro in Europa, del contrasto al commercio illecito, nonché delle evidenze scientifiche. Il parlamento ha infatti bocciato con 439 voti contrari il testo proposto dalla Commissione Europea. Una posizione che, secondo i sostenitori di questa linea, trova riscontro anche nelle discussioni in corso in seno al Consiglio, dove si sottolinea l'esigenza di preservare la competitività dell'Unione europea. Dopo il voto sull'iniziativa relativa agli “ambienti senza fumo”, si tratta della seconda occasione, nell'arco di meno di due anni, in cui il Parlamento europeo esprime significative riserve rispetto a proposte considerate particolarmente estreme in materia di tabacco. Il dossier torna ora all'esame del Consiglio, dove sarà necessario raggiungere l'unanimità. Il voto di oggi potrebbe rappresentare un segnale importante dell’orientamento dell’Europarlamento anche in vista della futura revisione della Direttiva sui prodotti del tabacco (TPD).