ALLA XVIII EDIZIONE DEL FESTIVAL “MARATEALE” IN ARRIVO, TRA GLI ALTRI: SILVIA D'AMICO, JERRY CALÀ, LINO BANFI E ROCCO PAPALEO.

Una conferenza davvero originale è stata organizzata a bordo del Frecciarossa, durante il viaggio tra Roma e Maratea, in occasione del lancio della prossima edizione del festival “Marateale”. Tante le edizioni (questa è la XVIII) e tanti i successi di un festival libero, ricco di nuove idee e di film internazionali. “Si viene al Marateale e poi si parte con la Basilicata nel cuore”, dichiara la bella ed elegante Margherita Romanelli, presidente della Lucana Film Commission. Un appuntamento da non perdere che vedrà tra gli invitati i protagonisti migliori del nostro cinema, tra cui: Silvia D'Amico (nella serie di Gabriele Muccino, A casa tutti bene), Lino Banfi, Rocco Papaleo, Jerry Calà e Lapice. Questi sono i primi nomi, a cui ne verranno aggiunti altri. Ne parliamo con la Presidente, una donna che ha mille idee e la voglia di rendere questo festival tra i più incisivi in Italia. E anche all'estero.

Signora Romanelli, ecco: vince un'altra donna... Insomma, oramai riusciamo in tutto. È d'accordo?

“Non sono una vera femminista, ma apprezzo le donne che hanno carattere. Sono certa che le buone idee vincono sempre. La Film Commission è una grande possibilità perché riesce ad unire il cinema, presentando soggetti che possono diventare film importanti”.

Che effetto le fa essere la prima donna a capo della Film Commission in Lucania?

“Mi piace pensare che sia il risultato di tanti anni di lavoro, cercando di dare una svolta diversa. Qui, a lavorare per realizzare progetti più interessanti, siamo quattro donne e tutte abbiamo voglia di impegnarci per vedere un cinema vincente”.

La giornata sarà dura...

“Beh, diciamo che continuiamo a farlo anche quando gli altri spengono le luci e vanno a casa”.

Per la Basilicata questo appuntamento è molto importante, so che ci sono molte novità in arrivo, ce le racconta?

“Tutta la Basilicata sta apprezzando questo lavoro. La Film Commission vuole arrivare ovunque. Ho inventato un format che si intitola 'Incontriamoci al cinema': rappresenta le sale come luogo di cultura, mostrando film che ancora non sono stati visti.”

È stato difficile arrivare sin qui?

“No, ci sono persone che capiscono i problemi e cercano di aiutare a risolverli. Ma gli ostacoli per noi sono solo un intermezzo. Abbiamo creato dei protocolli d'intesa con il Ministero e con l'Università per organizzare delle masterclass, in accordo con i docenti”.

Tutte noi abbiamo un sogno da realizzare. Il suo qual è?

“Quello di riuscire a produrre soggetti che parlano della Basilicata, una terra bellissima, dove ancora si dà valore alla vita”.