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GUBER BANCA SUPPORTA QFARMA CON UN’OPERAZIONE DI FACTORING PRO SOLUTO DA 20 MILIONI DI EURO

lunedì 22 giugno 2026
GUBER BANCA SUPPORTA QFARMA CON UN’OPERAZIONE DI FACTORING PRO SOLUTO DA 20 MILIONI DI EURO

2' di lettura

Guber Banca ha concluso un’operazione di factoring pro soluto da 20 milioni di euro a supporto del capitale circolante di QFarma, primario operatore nazionale nella distribuzione farmaceutica, nato nel 2025 dalla fusione tra CEF – Cooperativa Esercenti Farmacia e UNICO.

La nascita di QFarma ha dato vita a una piattaforma distributiva di rilievo nazionale, costituita da una rete di farmacie e grandi distributori farmaceutici. La fase post-fusione ha richiesto un processo articolato di integrazione operativa, razionalizzazione logistica e riallineamento di listini e condizioni commerciali. In questo contesto, il tema prioritario non riguarda solo l’equilibrio della struttura finanziaria, ma la capacità di sostenere in modo ordinato l’operatività quotidiana e la continuità dei flussi lungo la filiera.

L’operazione, condotta interamente da Guber Banca, rappresenta un intervento diretto a sostegno dell’operatività della nuova realtà industriale, confermando l’impegno dell’Istituto a supporto delle imprese in fase di trasformazione e di ristrutturazione anche con interventi di nuova finanza.

La linea di factoring pro soluto è stata impostata per contribuire alla continuità operativa, alla stabilizzazione dei flussi di cassa e alla gestione del capitale circolante, per il tramite di una struttura costruita in base alle necessità del cliente, che consente di gestire in modo rapido e scalabile operazioni con un numero elevato di debitori ceduti, mantenendo al tempo stesso un presidio puntuale del rischio. Nel caso di QFarma, il modello permette di operare fino a 300 debitori ceduti, con tempi medi di delibera dei plafond di circa sette giorni e la capacità di processare batch numerose nuove posizioni.

“Questa operazione conferma il ruolo che Guber Banca intende svolgere nelle fasi di trasformazione industriale, mettendo a disposizione delle imprese strumenti finanziari costruiti sulle loro esigenze operative -ha dichiarato Francesco Barelli Terrizzi, Chief Corporate Banking Officer di Guber Banca Nel caso di QFarma abbiamo valutato non solo i dati storici, ma soprattutto la qualità del piano, la tenuta della governance e la rilevanza della filiera in cui la società opera. Il factoring pro soluto consente di sostenere il capitale circolante in una fase in cui la stabilità dei flussi è un fattore essenziale per dare continuità all’integrazione e all’attività distributiva.”

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