Italo investe ancora in tecnologia e lancia il nuovo portale di bordo

ITALO continua ad investire in tecnologia e lancia un nuovo portale di bordo per rendere il viaggio un'esperienza sempre più immersiva.

Un altro step che segue l'accordo per portare a bordo la connessione satellitare ultraveloce di Starlink, già presente sui primi convogli ed entro il prossimo anno su tutta la flotta, ed il potenziamento del 5G.

Il nuovo portale ITALO Live è stato completamente rinnovato ed accessibile direttamente dai dispositivi personali dei viaggiatori (smartphone, tablet e laptop), con un'interfaccia totalmente all'avanguardia, ispirata alle principali piattaforme di streaming e progettata per essere semplice, intuitiva e veloce.



Si tratta di un'infrastruttura tecnologicamente avanzata che necessita di una connessione affidabile e costante, il cui go live è frutto proprio degli investimenti in tecnologia effettuati da ITALO.

L'offerta di contenuti sarà particolarmente ricca e costantemente aggiornata, con la presenza di contenuti "premium" nazionali ed internazionali. Tra le sezioni disponibili: Film e serie TV (oltre 80 titoli disponibili in più lingue); Quotidiani e riviste (circa 50 testate italiane e internazionali); Podcast (selezione di circa 30 contenuti su temi diversi); Musica (playlist con brani italiani e internazionali); Contenuti per bambini (animazione dedicata e intrattenimento family-friendly); Giochi e passatempi (esperienze interattive per adulti e bambini). La presenza di contenuti internazionali e multilingua rappresenta un punto distintivo dell'offerta ITALO, alla luce del crescente numero di viaggiatori internazionali. In questa direzione va anche il nuovo magazine di bordo "ITALO I Sensi del Viaggio" in versione bilingue (italiano e inglese).

Ulteriore investimento hi-tech della compagnia, nato dalla partnership con Discovery Reply, presente nelle Lounge ITALO Club, è il visore 3D con cui i viaggiatori potranno iniziare il viaggio ancora prima di salire a bordo. Un modo per scoprire le destinazioni ed i luoghi iconici delle città che si andranno a visitare, grazie ad una vera e propria guida virtuale.

"Negli ultimi anni abbiamo investito costantemente in tecnologia, per offrire servizi digitali innovativi e all'avanguardia. Chi viaggia con ITALO oggi ha a disposizione una connessione stabile e veloce, un portale di intrattenimento ricco di offerte, come se stesse guardando la tv da casa. Il viaggio, infatti, oggi non è più solo raggiungere una meta ma un'esperienza. A bordo dei nostri treni c'è chi lavora, chi studia e chi cerca soluzioni di entertainment, oggi possiamo rispondere a tutte queste esigenze, rivolgendoci ad un pubblico sia nazionale che internazionale" commenta Gianbattista La Rocca, AD di ITALO.

"ITALO Live rappresenta un nuovo modo di interpretare l'intrattenimento a bordo treno. Accessibile da qualsiasi device, senza necessità di una connessione esterna, ricco di sezioni per tutti i gusti. Film, magazine, quotidiani, podcast, serie tv, giochi e molto altro per consentire di godersi un po' di relax o essere informati durante il tragitto. Un'operazione importante per Italo che continua a porre il viaggiatore al centro della strategia", afferma Dora Bonadies, Responsabile Network & Market Development di Italo.