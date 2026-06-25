Biesse presenta il Material Day Stone. Designer, artisti e buyer in dialogo nel rinnovato Biesse Stone Showroom di Gravellona Toce

Oggi, nel rinnovato Biesse Stone Showroom, si è svolto il Material Day Stone, primo grande evento pubblico in cui Biesse ha presentato la sua offerta per il settore lapideo. Designer, artisti, esperti di materiali e buyer italiani e internazionali si sono ritrovati in uno spazio dove tecnologia, competenza applicativa e cultura del materiale trovano espressione concreta. La giornata è stata costruita attorno a un'idea chiara: per comprendere il potenziale di una tecnologia occorre vederla all'opera e confrontarsi con chi la progetta e la usa quotidianamente. Il Material Day Stone ha rappresentato l'occasione per illustrare a un pubblico qualificato l'architettura con la quale Biesse si presenta oggi al mercato. Biesse Machinery Stone raccoglie l'offerta del Gruppo dedicata alla lavorazione della pietra, nata dall'integrazione delle tecnologie GMM nel portfolio Biesse.

Dalla sede di Gravellona Toce, cuore di un distretto in cui la pietra è da sempre paesaggio e impresa, la Tecnologia GMM ha costruito una leadership mondiale, con migliaia di macchine installate in ogni continente. Una competenza specialistica che, all'interno di Biesse, trova oggi una scala ancora più ampia. Lo Showroom, spazio permanente dove le macchine sono operative, è il luogo in cui la proposta si traduce in esperienza diretta. Non una semplice vetrina, ma un ambiente di lavoro aperto al mercato, dove è possibile vedere i macchinari all'opera su materiali reali, valutarne le performance e confrontarsi con gli specialisti Biesse. "L'integrazione delle tecnologie GMM all'interno del portfolio Biesse Machinery Stone rappresenta un passo strategico fondamentale per il nostro Gruppo", ha dichiarato Roberto Selci, Presidente e Amministratore Delegato di Biesse.