Silvia Salis, la classifica dei sindaci più amati? Un disastro: dove si piazza lady Genova

Sara Funaro, sindaca di Firenze, conquista per la prima volta il primo posto ed è la prima donna a guidare la graduatoria di Governance Poll, censimento annuale sul consenso goduto da sindaci e governatori realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Il Governance Poll 2026 non rappresenta una simulazione elettorale, ma misura il rapporto tra sindaci e cittadini, influenzato da scelte amministrative, capacità comunicativa e condizioni socio-economiche locali. L’edizione 2026 segnala un lieve calo del consenso complessivo: il 50% è raggiunto da 74 sindaci su 92, pari all’80%, contro l’85% dello scorso anno. Funaro, che cresce di 11 punti rispetto all'edizione 2025, condivide il podio con due figure consolidate del consenso locale: Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e vincitore dell’edizione 2025, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell’Anci.

La crescita della sindaca di Firenze appare netta e radicata nella gestione amministrativa, riconosciuta dai cittadini dopo due anni di mandato, in contrasto con la maggiore cautela registrata nel 2025. Più contenuto l’aumento di Silvia Salis, sindaca di Genova, che si colloca al 33esimo posto con il 55% dopo il primo anno di mandato. Nella parte alta della graduatoria cresce la presenza del Mezzogiorno. Al quarto posto si colloca Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, che guadagna otto punti raggiungendo il 63%. Seguono Pierluigi Biondi all’Aquila (61%), l’ex ministro Clemente Mastella a Benevento e Vincenzo Voce a Crotone.