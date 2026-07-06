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Andrea Sempio

Mondiali 2026, Brasile eliminato? Colpa di un gatto. I tifosi ne sono convinti

lunedì 6 luglio 2026
Mondiali 2026, Brasile eliminato? Colpa di un gatto. I tifosi ne sono convinti

2' di lettura

Quattro anni e mezzo fa, durante i Mondiali in Qatar, l'addetto stampa della nazionale brasiliana, Vinicius Rodrigues, afferrò un gatto sul tavolo della conferenza stampa di Vinicius Jr e lo scagliò a terra. Un'azione che, secondo i tifosi della Seleçao, costò alla propria nazionale l'eliminazione dalla Coppa del Mondo 2022. Infatti, al turno successivo, giocatosi quattro giorni dopo quell'episodio, la Croazia eliminò il Brasile ai calci di rigori. Ora, dopo 1274 giorni, per i sudamericani è arrivata un'altra eliminazione - questa volta per mano della Norvegia agli ottavi di finale -, e alcuni tifosi sono tornati a parlare di quel gatto.

"Da quando abbiamo maltrattato quel gatto, le cose sono precipitate", scrive una certa Helena sotto un post del quotidiano nazionale O Globo, raccogliendo moltissimi like. Perché in fondo si sa, quando si perde ci si appiglia a qualsiasi cosa piuttosto che guardare in faccia la realtà. Che con un gatto scaraventato a terra dall'addetto stampa più di quattro anni fa non ha niente a che fare.

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L'episodio, però, è stato riesumato, a mo' di sfottò, anche dai tifosi argentini per spiegare l'eliminazione dei rivali. "Con i gatti si fa così, no?", scrive qualche tifoso argentino, citando la frase pronunciata da Vinicius Rodrigues dopo aver buttato l'animale a terra. Come scrive Repubblica, in quel dicembre del 2022 la federazione brasiliana cercò subito di ridimensionare la vicenda. Anche il Consiglio Regionale di Medicina Veterinaria dello Stato di San Paolo intervenne con una nota, spiegando che il comportamento dell'addetto stampa non poteva essere considerato un caso di maltrattamento. 

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