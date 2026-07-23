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MEDIASET: UN NUOVO MODELLO PER UNA TV E UN PRODOTTO SEMPRE PIÙ EVOLUTI

giovedì 23 luglio 2026
MEDIASET: UN NUOVO MODELLO PER UNA TV E UN PRODOTTO SEMPRE PIÙ EVOLUTI

1' di lettura

Nell'ambito della nuova organizzazione del Gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE, diventa operativo da subito il nuovo assetto televisivo e di sviluppo del prodotto in Italia. Questa evoluzione si inserisce nel percorso di fusione per incorporazione di Mediaset in R.T.I., avviato dai rispettivi Consigli di Amministrazione. Al completamento dell'operazione, Pier Silvio Berlusconi assumerà la carica di Presidente e Amministratore Delegato della nuova “Mediaset Italia”.

Niccolò Querci ricoprirà quella di Vicepresidente. L'assetto organizzativo conferma Mauro Crippa quale Direttore Generale Informazione e Comunicazione. Inoltre, rafforza l'area editoriale attraverso tre strutture dedicate al prodotto televisivo.

Giancarlo Scheri assume la Vice Direzione Generale Reti, Palinsesto e Promozione. Alla guida di Canale 5 gli subentra Sebastiano Lombardi, nominato direttore della rete. Giorgio Restelli assume la Vice Direzione Generale Intrattenimento e Risorse Artistiche e Giampaolo Letta la Vice Direzione Generale Fiction e Cinema. Completano l'organizzazione la nomina di Riccardo Siro Galli alla direzione del nuovo Marketing Operativo in Italia, in coordinamento con la struttura internazionale guidata da Federico di Chio. E Andrea Chinese diventa responsabile della nuova Direzione Promozione alle dirette dipendenze di Giancarlo Scheri.  L'obiettivo è promuovere ulteriormente l'evoluzione del prodotto televisivo, con responsabilità più definite e un'organizzazione più tempestiva ed efficace. 

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