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Scontri a Bologna, Donzelli stronca Lepore: "Colpa dei teppisti e del sindaco"

giovedì 23 luglio 2026
Scontri a Bologna, Donzelli stronca Lepore: "Colpa dei teppisti e del sindaco"

2' di lettura

"Le reazioni violente che ci sono state sono colpa dei teppisti dei centri sociali, ma anche del sindaco di Bologna, che da uomo delle istituzioni dovrebbe rivolgersi a chi indaga per chiedere verità e giustizia. Noi ci fidiamo di chi indaga". Così Giovanni Donzelli, intervistato da Repubblica, sugli scontri scoppiati a Bologna durante la manifestazione voluta dal sindaco del Pd Matteo Lepore. Un punto sul quale tutto il centrodestra concorda: "Non capisco - afferma il ministro degli Esteri Tajani - perché bisogna organizzare manifestazioni violente per attaccare le forze dell'ordine che hanno avuto oltre 60 feriti. Questo mi pare inconcepibile e qualche responsabilità ce l'ha anche il sindaco di Bologna".

"Quando si è pubblici amministratori - continua il vicepremier - bisogna avere sempre la prudenza di comprendere quelle che possono essere le reazioni della piazza, soprattutto perché non si sa che cosa effettivamente è successo e quali responsabilità ci siano". Sulla stessa linea Matteo Salvini: "La morte è tragica, ogni morte è una sconfitta, però aspettiamo le risultanze dell'autopsia senza additare poliziotti e Croce Rossa come colpevoli. Spero che tutti i rappresentanti istituzionali, prima di convocare piazze che rischiamo di sfociare in violenza e guerriglia, ci pensino due volte", spiega. "Quando convochi una manifestazione di piazza ti impegni personalmente a garantire che quella sia una piazza pacifica e, in caso di danni, ne paghi personalmente le conseguenze depositando una cauzione", conclude.

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Galeazzo Bignami è il più duro di tutti e chiede le dimissioni del sindaco di Bologna: "Sono toccanti le parole di Luca Calabrese, il poliziotto ferito nella guerriglia urbana che si è scatenata a Bologna qualche giorno fa, che ha detto di essere rammaricato per la mancata solidarietà da parte del sindaco Lepore. Dinanzi alle scene viste, alla violenza e alle devastazioni rimango attonito per il silenzio del primo cittadino, che subito avrebbe dovuto esprimere vicinanza alle nostre donne e uomini in divisa oggetto, per l'ennesima volta, di indegne aggressioni dei soliti estremisti di sinistra. Io stesso nell'immediatezza avevo telefonato al Questore esprimendo per suo tramite solidarietà e vicinanza ai nostri ragazzi in divisa. Questo silenzio è l'ennesimo schiaffo ai bolognesi onesti che hanno dovuto assistere alla loro città nuovamente messa a ferro e fuoco. Tutto ciò conferma che Lepore non può rimanere un minuto di più alla guida di questa città, che va liberata dal ricatto degli estremisti e dei violenti di sinistra. Fratelli d'Italia ribadisce con forza la richiesta delle dimissioni sue e di tutta la Giunta".

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