Scontri a Bologna, Donzelli stronca Lepore: "Colpa dei teppisti e del sindaco"

"Le reazioni violente che ci sono state sono colpa dei teppisti dei centri sociali, ma anche del sindaco di Bologna, che da uomo delle istituzioni dovrebbe rivolgersi a chi indaga per chiedere verità e giustizia. Noi ci fidiamo di chi indaga". Così Giovanni Donzelli, intervistato da Repubblica, sugli scontri scoppiati a Bologna durante la manifestazione voluta dal sindaco del Pd Matteo Lepore. Un punto sul quale tutto il centrodestra concorda: "Non capisco - afferma il ministro degli Esteri Tajani - perché bisogna organizzare manifestazioni violente per attaccare le forze dell'ordine che hanno avuto oltre 60 feriti. Questo mi pare inconcepibile e qualche responsabilità ce l'ha anche il sindaco di Bologna".

"Quando si è pubblici amministratori - continua il vicepremier - bisogna avere sempre la prudenza di comprendere quelle che possono essere le reazioni della piazza, soprattutto perché non si sa che cosa effettivamente è successo e quali responsabilità ci siano". Sulla stessa linea Matteo Salvini: "La morte è tragica, ogni morte è una sconfitta, però aspettiamo le risultanze dell'autopsia senza additare poliziotti e Croce Rossa come colpevoli. Spero che tutti i rappresentanti istituzionali, prima di convocare piazze che rischiamo di sfociare in violenza e guerriglia, ci pensino due volte", spiega. "Quando convochi una manifestazione di piazza ti impegni personalmente a garantire che quella sia una piazza pacifica e, in caso di danni, ne paghi personalmente le conseguenze depositando una cauzione", conclude.