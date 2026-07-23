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Roggero, la partita non è finita. Una voce clamorosa: "Cosa accadrà a settembre"

giovedì 23 luglio 2026
Roggero, la partita non è finita. Una voce clamorosa: "Cosa accadrà a settembre"

1' di lettura

Per Mario Roggero la partita giudiziaria non è ancora conclusa, nonostante il rigetto della richiesta di differimento della pena e della detenzione domiciliare. Il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021, resterà in carcere almeno per tutta l'estate.

La decisione della giudice dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino ha infatti carattere provvisorio. Come anticipato a Repubblica dal presidente del Tribunale di Sorveglianza, Marco Viglino, il provvedimento dovrà essere esaminato da un collegio di magistrati, che fisserà un'udienza a settembre. Sarà quella la tappa decisiva per valutare nel merito le richieste della difesa, comprese quelle legate alla domanda di grazia presentata al Presidente della Repubblica dalla moglie di Roggero.

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La decisione collegiale potrebbe cambiare il quadro: un eventuale accoglimento dell'istanza avrebbe infatti efficacia immediata e potrebbe aprire la strada alla scarcerazione del gioielliere o alla concessione di una misura alternativa alla detenzione. Prima, però, i giudici dovranno esaminare l'intero fascicolo, comprese le motivazioni della sentenza della Cassazione.

Nel frattempo, il Tribunale di Sorveglianza di Milano, al quale era stata presentata una richiesta analoga, si è dichiarato incompetente e ha rinviato gli atti a Torino, pur investendo la Cassazione di un possibile conflitto di competenza. Un passaggio procedurale che, riferisce Repubblica, non dovrebbe incidere sull'udienza già prevista per settembre, quando si aprirà il nuovo capitolo della vicenda giudiziaria di Roggero.

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