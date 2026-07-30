Fiere, le nuove sfide dell'energia al centro di Ssec a Vicenza: il programma

Vicenza. Il fotovoltaico continua a trainare la crescita delle energie rinnovabili in Italia, mentre il mercato degli accumuli assume un ruolo sempre più strategico per garantire sicurezza, flessibilità e competitività al sistema energetico nazionale. In un Paese che nel 2024 ha registrato una domanda di energia elettrica di quasi 312 TWh e continua a importarne una quota significativa, la sfida non riguarda più soltanto la produzione di energia, ma la capacità di gestirla, valorizzarla e integrarla in modo efficiente nei processi industriali.

È in questo scenario che si inserisce Ssec-Storage & Solar Expo Conference, organizzato da Ieg-Italian Exhibition Group in collaborazione con Meneghini&Associati e con il supporto di Italia Solare, in programma il 22 e 23 settembre 2026 al Quartiere Fieristico di Vicenza. Nato in sinergia con Key – The Energy Transition Expo, Ssec-Storage & Solar Expo Conference, appuntamento verticale dedicato al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo energetico, riunirà aziende, associazioni, istituzioni e professionisti della filiera per cercare di fornire risposte a un quesito sempre più centrale per il mercato: come trasformare la transizione energetica in una leva di sviluppo? Ssec propone un format costruito attorno a tre elementi strettamente integrati: expo, conference e networking.

L'area expo riunirà aziende selezionate, tra cui Enerpoint, BayWa r.e. Power Solutions, Tonello Energie, Energy Team e molte altre, offrendo un ambiente altamente qualificato in cui produttori, distributori, Epc contractor, progettisti, investitori, energy manager e grandi utilizzatori di energia potranno sviluppare nuove opportunità di business e confrontarsi sulle principali evoluzioni del mercato.

La conference rappresenterà il momento di approfondimento e confronto sui temi che stanno ridefinendo il settore. Diversi appuntamenti convegnistici, sviluppati insieme ad alcuni dei più autorevoli stakeholder e attori della filiera, affronteranno nel corso della due giorni le questioni che oggi stanno ridefinendo il comparto: evoluzione normativa, competitività industriale, nuovi modelli di business, sistemi di accumulo, agrivoltaico, digitalizzazione e flessibilità della rete. Non dei focus tecnici, ma strumenti concreti per comprendere come trasformare la transizione energetica in valore per imprese e territori.

A completare il format saranno i momenti di networking, pensati per favorire il dialogo tra aziende, associazioni, istituzioni, professionisti e stakeholder, creando un ecosistema di relazioni altamente qualificato.

I TEMI AL CENTRO DEL CONFRONTO

Il programma scientifico nasce dalle domande che oggi attraversano il mercato: come ridurre realmente il costo dell'energia? Quale ruolo avranno gli accumuli nella stabilità del sistema elettrico? La flessibilità può trasformarsi in un nuovo mercato? Il fotovoltaico può diventare una leva competitiva per l'industria? Agricoltura ed energia possono generare nuovo valore sullo stesso territorio? Ad aprire i lavori, nella giornata del 22 settembre, sarà SolarBuilding, appuntamento a cura di Italia Solare, dedicato al ruolo del fotovoltaico e dell'autoconsumo nella riqualificazione energetica degli edifici, con particolare attenzione agli strumenti di sostegno agli investimenti, all'evoluzione normativa e alle opportunità oggi disponibili per cittadini, imprese e operatori della filiera. Sempre il 22 settembre, Legambiente proporrà l'approfondimento dedicato all'Agrivoltaico e incentrato su "come generare energia e reddito dallo stesso terreno". Il confronto, che si articolerà in due parti, prenderà in analisi in un primo momento lo status attuale dell'agrivoltaico in Italia attraverso dati recenti e guardando a quelle che sono le prospettive future; la seconda parte, invece, vedrà al centro i principali aspetti normativi, finanziari e progettuali, valorizzando il dialogo tra imprese agricole, sviluppatori e operatori tecnologici e mostrando come l'agrivoltaico possa rappresentare non solo un'innovazione tecnica, ma anche una concreta opportunità di sviluppo economico per il settore primario.

La giornata del 23 settembre si aprirà con il convegno a cura di Anie, dedicato ai "nuovi scenari di mercato e novità del framework regolatorio per gli accumuli". Al centro dell'incontro temi di assoluta attualità come Macse, Capacity Market, revisione del Codice di Rete, scenari Terna-Snam e prospettive evolutive del mercato, offrendo agli operatori una chiave di lettura concreta del nuovo quadro normativo e delle opportunità che ne derivano. Seguirà l'incontro a cura di Elemens, dedicato alle "azioni concrete per tagliare i costi e difendere la competitività". Partendo dall'analisi della struttura della bolletta elettrica, il confronto approfondirà strumenti come Ppa, autoconsumo, comunità energetiche e sistemi di accumulo, mostrando come le strategie energetiche possano trasformarsi in un elemento determinante per la competitività delle imprese. Nel pomeriggio, invece, Agici presenterà Lo Studio Rinnovabili 2026, ricerca dedicata al ruolo della flessibilità nello sviluppo delle fonti rinnovabili. Attraverso l'analisi di sistemi di accumulo, demand response, digitalizzazione, nuovi modelli di remunerazione e casi studio, il convegno offrirà una lettura delle dinamiche che stanno ridisegnando il valore economico dell'energia e dei nuovi modelli di business legati alla transizione energetica. Parallelamente, Prospecta Formazione approfondirà il rapporto tra edilizia, industria ed energia, offrendo ai professionisti un confronto dedicato ai percorsi verso una maggiore indipendenza energetica, con rilascio dei Crediti Formativi Professionali previsti.

Ssec-Storage & Solar Expo Conference si propone quindi come un luogo di incontro e confronto in cui esposizione, contenuti e networking convergono per accompagnare l'evoluzione del settore. Un format pensato per mettere in relazione l'intera filiera, chiamata a trasformare la transizione energetica in un'opportunità concreta di sviluppo industriale.