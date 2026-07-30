Juve, le conseguenze di Kolo Muani: chi fa le valigie

La Juve ha due volti. Come Due Facce, il villain di Batman. Da una parte, una trattativa estenuante. Una telenovela, tra le più lunghe che il calcio italiano ricordi. Dall’altra, invece, un blitz in perfetto stile del tandem Carnevali-Massara. La Vecchia Signora è scatenata. In un paio di ore ha chiuso Kolo Muani. E ha anche trovato l’accordo con il Bayer Leverkusen per l’acquisto di Kerim Alajbegovic, il fantasista che ha fatto impazzire la difesa azzurra nello spareggio mondiale tra Bosnia e Italia. Un doppio colpo micidiale e fondamentale. A pochi giorni dalla partenza per la tournée estiva, Madama ha infatti soddisfatto le prime richieste di Luciano Spalletti. E il tecnico bianconero può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Partiamo dal più atteso. Randal Kolo Muani sarà un giocatore della Juventus. Anche se, in questo caso, il condizionale è doveroso.

Questa vicenda ci ha abituati a tutto e al contrario di tutto. Firme e visite mediche permettendo, questa volta sembra davvero finita. L’ad bianconero Giovanni Carnevali, grazie a un intenso sforzo diplomatico, è riuscito a ricucire i rapporti con il patron del Paris Saint Germain. E ha accontentato le sue richeste economiche. La Vecchia Signora sborserà una cifra intorno ai 50 milioni di euro: 4 per il prestito, 34 per il riscatto obbligatorio, fino a 12 di bonus. Per l’attaccante, invece, è pronto un quinquennale con un ingaggio da circa 5 milioni di euro netti all’anno.