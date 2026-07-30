Supermedia, FdI primo partito e clamoroso balzo di Vannacci: tutte le cifre

Fratelli d'Italia resta ancora il partito più amato dagli elettori italiani. Questo è quanto è stato certificato dalla 'Supermedia' sondaggi, l'ultima prima della pausa estiva presenta dati piuttosto solidi, grazie a un colpo di coda nella pubblicazione delle rilevazioni. Si conferma la crescita di Futuro Nazionale dell'ex generale Roberto Vannacci, ormai nettamente davanti anche ad Alleanza Verdi e Sinistra, e anche un calo del centrodestra perfettamente speculare, peraltro, alla crescita (0,6%) del partito di Vannacci. Quanto al resto, tutte le forze politiche si presentano piuttosto stabili.
Questa, nel dettaglio la Supermedia liste: FdI di Giorgia Meloni 26,7% (-0,3), Partito democratico di Elly Schlein 21,2% (-0,1), Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte 13,0% (+0,2), Forza Italia di Antonio Tajani 8,0% (-0,1), Futuro Nazionale di Vannacci 7,1% (+0,6), Alleanza Verdi/Sinistra di Bonelli e Fratoianni 6,4% (-0,1), Lega di Matteo Salvini 5,9 (=) Azione di Carlo Calenda 3,1% (=), Italia Viva di Matteo Renzi 2,3% (-0,1), Più Europa di Riccardo Magi 1,4% (+0,1) e Noi Moderati di Maurizio Lupi 1,0% (-0,2).
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Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 41,6% (-0,6) Centrosinistra 29,0% (-0,1), M5S 13,0% (+0,2), Terzo Polo 6,6% (-0,5) e altri 9,8 (+1,0). E questa, infine, la Supermedia coalizioni 2026: Campo largo 44,3% (=), Centrodestra 41,6% (-0,6), Futuro Nazionale 7,1% (+0,6), Centro 4,3% (-0,5) e altri 2,7% (+0,5).