Supermedia, FdI primo partito e clamoroso balzo di Vannacci: tutte le cifre

Fratelli d'Italia resta ancora il partito più amato dagli elettori italiani. Questo è quanto è stato certificato dalla 'Supermedia' sondaggi, l'ultima prima della pausa estiva presenta dati piuttosto solidi, grazie a un colpo di coda nella pubblicazione delle rilevazioni. Si conferma la crescita di Futuro Nazionale dell'ex generale Roberto Vannacci, ormai nettamente davanti anche ad Alleanza Verdi e Sinistra, e anche un calo del centrodestra perfettamente speculare, peraltro, alla crescita (0,6%) del partito di Vannacci. Quanto al resto, tutte le forze politiche si presentano piuttosto stabili.

Questa, nel dettaglio la Supermedia liste: FdI di Giorgia Meloni 26,7% (-0,3), Partito democratico di Elly Schlein 21,2% (-0,1), Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte 13,0% (+0,2), Forza Italia di Antonio Tajani 8,0% (-0,1), Futuro Nazionale di Vannacci 7,1% (+0,6), Alleanza Verdi/Sinistra di Bonelli e Fratoianni 6,4% (-0,1), Lega di Matteo Salvini 5,9 (=) Azione di Carlo Calenda 3,1% (=), Italia Viva di Matteo Renzi 2,3% (-0,1), Più Europa di Riccardo Magi 1,4% (+0,1) e Noi Moderati di Maurizio Lupi 1,0% (-0,2).