Nazionale, ecco perché il futuro azzurro passa dal Como di Fabregas

È più italiano lui, Cesc Fabregas, di tutto noi messi insieme. Concedeteci la semicitazione ma manifesta bene un’evidenza: in questi giorni di critiche feroci alla Nazionale italiana, alla sua gestione e al commissario tecnico, l’unico ad aver avuto parole positive e fiduciose è stato proprio Fabregas. Uno spagnolo. Allenatore della squadra secondo chi guarda solo la superficie - più straniera d’Italia. «A me è sempre piaciuto molto Mancini. Ho parlato con lui un paio di volte, mi è sembrata una persona onesta e vincente», ha detto Fabregas durante la conferenza dell’altro giorno.

E ancora: «Della questione Arabia non mi importa. Mi sembra che voglia il bene dell’Italia se è tornato: mi basta questo», appunto di una maturità che a noi italiani manca. Infine: «Ormai mi sento un po’ italiano e proviamo sempre ad aiutare la Nazionale». Amen. Il bello è che Fabregas e il Como lo stanno facendo davvero. Stanno davvero aiutando la Nazionale. Non quella del presente, non nell’immediato, non in superficie. Ma lo stanno facendo davvero, rastrellando manciate dei migliori talenti giovani italiani e inserendoli in un ecosistema di crescita sano e ambizioso, in un’idea di gioco contemporanea e in processi di sviluppo ideali.