Mediaset, quelle voci su Luca Zaia: su Rete 4...

Luca Zaia si dà alla tv? Circola da giorni la voce che Mediaset sarebbe pronta a portare il podcast dell'ex governatore del Veneto sulle proprie reti. Magari Rete 4 o Italia Uno. D'altronde Il Fienile - questo il nome del format ideato per i social e che vede il leghista in veste di intervistatore - in rete macina numeri sfavillanti: 110 milioni di utenti unici al mese. E così, si legge sulle colonne di Repubblica, "nei corridoi del Palazzo se ne parla dai primi di maggio, quando è venuta fuori la notizia dell'incontro riservato tra l'ex governatore del Veneto e la primogenita di Silvio Berlusconi , nella residenza meneghina di quest'ultima, a corso Venezia".

Ecco allora che Repubblica non può fare a meno di lasciarsi andare a previsioni: "Forse sarà soltanto un programma. Forse un esperimento pop. O forse il trailer di qualcosa che deve ancora uscire. Perché la politica italiana ha un'antica passione per gli spin-off. E se un tempo dai salotti televisivi nascevano politici, oggi potrebbe accadere il contrario: un presidente di Regione che, rimasto senza terzo mandato, trova nel telecomando la via di fuga. E si sa che la televisione non è mai soltanto tivvù: è un sondaggio con le telecamere accese".