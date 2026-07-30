Mediaset, quelle voci su Luca Zaia: su Rete 4...

Luca Zaia si dà alla tv? Circola da giorni la voce che Mediaset sarebbe pronta a portare il podcast dell'ex governatore del Veneto sulle proprie reti. Magari Rete 4 o Italia Uno. D'altronde Il Fienile - questo il nome del format ideato per i social e che vede il leghista in veste di intervistatore - in rete macina numeri sfavillanti: 110 milioni di utenti unici al mese. E così, si legge sulle colonne di Repubblica, "nei corridoi del Palazzo se ne parla dai primi di maggio, quando è venuta fuori la notizia dell'incontro riservato tra l'ex governatore del Veneto e la primogenita di Silvio Berlusconi, nella residenza meneghina di quest'ultima, a corso Venezia".
Lega, il nuovo ruolo di Luca Zaia e la "missione" di CalderoliNel mezzo sta la virtù, dicevano i latini. E nel mezzo ci potrebbe essere l'intesa che porterà a una n...
Il format potrebbe prendere ispirazione dal Maurizio Costanzo show, ma lo studio resterà quello che appare da settimane sui reel di Instagram e TikTok. Ovvero un capannone della "H Farm", all'interno dello sterminato campus di Roncade che si allunga per 50 ettari tra l'hinterland di Venezia e il Trevigiano.
Trump, Luca Zaia: "Presidente Meloni, guarda e passa. L'America è un'altra cosa"Luca Zaia cita Dante. In risposta all'ennesimo attacco di Donald Trump al premier italiano, l'ex governatore del...
Ecco allora che Repubblica non può fare a meno di lasciarsi andare a previsioni: "Forse sarà soltanto un programma. Forse un esperimento pop. O forse il trailer di qualcosa che deve ancora uscire. Perché la politica italiana ha un'antica passione per gli spin-off. E se un tempo dai salotti televisivi nascevano politici, oggi potrebbe accadere il contrario: un presidente di Regione che, rimasto senza terzo mandato, trova nel telecomando la via di fuga. E si sa che la televisione non è mai soltanto tivvù: è un sondaggio con le telecamere accese".