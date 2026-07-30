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Mediaset, quelle voci su Luca Zaia: su Rete 4...

giovedì 30 luglio 2026
Mediaset, quelle voci su Luca Zaia: su Rete 4...

2' di lettura

Luca Zaia si dà alla tv? Circola da giorni la voce che Mediaset sarebbe pronta a portare il podcast dell'ex governatore del Veneto sulle proprie reti. Magari Rete 4 o Italia Uno. D'altronde Il Fienile - questo il nome del format ideato per i social e che vede il leghista in veste di intervistatore - in rete macina numeri sfavillanti: 110 milioni di utenti unici al mese. E così, si legge sulle colonne di Repubblica, "nei corridoi del Palazzo se ne parla dai primi di maggio, quando è venuta fuori la notizia dell'incontro riservato tra l'ex governatore del Veneto e la primogenita di Silvio Berlusconi, nella residenza meneghina di quest'ultima, a corso Venezia".

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Il format potrebbe prendere ispirazione dal Maurizio Costanzo show, ma lo studio resterà quello che appare da settimane sui reel di Instagram e TikTok. Ovvero un capannone della "H Farm", all'interno dello sterminato campus di Roncade che si allunga per 50 ettari tra l'hinterland di Venezia e il Trevigiano.

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Ecco allora che Repubblica non può fare a meno di lasciarsi andare a previsioni: "Forse sarà soltanto un programma. Forse un esperimento pop. O forse il trailer di qualcosa che deve ancora uscire. Perché la politica italiana ha un'antica passione per gli spin-off. E se un tempo dai salotti televisivi nascevano politici, oggi potrebbe accadere il contrario: un presidente di Regione che, rimasto senza terzo mandato, trova nel telecomando la via di fuga. E si sa che la televisione non è mai soltanto tivvù: è un sondaggio con le telecamere accese". 

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luca zaia
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