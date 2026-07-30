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Massimo Giletti al posto Ranucci? Rai, tam-tam su Report

giovedì 30 luglio 2026
Massimo Giletti al posto Ranucci? Rai, tam-tam su Report

2' di lettura

E se fosse Massimo Giletti l'erede di Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report? L'indiscrezione, clamorosa, viene dal Fatto quotidiano. Clamorosa, perché i due colleghi di Rai 3 erano stati al centro di una polemica molto antipatica qualche mese fa, quando il conduttore di Lo stato delle cose aveva mostrato in diretta le chat private di Ranucci e Maria Rosaria Boccia in cui i due amici accennavano a una potente "lobby gay" citando a riguardo lo stesso Giletti.

Ora a viale Mazzini è tutto cambiato. L'intoccabile Ranucci, alla guida di una corazzata giornalista e mediatica in virtù degli ottimi ascolti, è coinvolto nell'inchiesta sul suo attentato. La Procura di Roma ritiene che il mandante sia Valter Lavitola, amico del giornalista. Dai retroscena sono emerse in queste settimane notizie imbarazzanti e inquietanti: dal legame strettissimo con il faccendiere fino alle possibili ambizioni politiche, con Lavitola che avrebbe fatto di tutto per spingere Sigfrido a capo della coalizione di centrosinistra, con il sogno nemmeno troppo nascosto di farlo sedere a Palazzo Chigi. Una commistione di interessi pubblici, professionali e privati (Lavitola era considerato dal capo di Report una fonte autorevole e privilegiata per i servizi del programma) che ora hanno fatto mettere sul tavolo l'opzione della "rimozione" di Ranucci dalla trasmissione che ha ereditato da Milena Gabanelli.

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Molto dipenderà dall'esito dell’indagine del comitato etico dell’azienda sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, ma è bene ricordare quanto detto dall'ad Giampaolo Rossi qualche giorno fa: "Report è un brand della Rai, che continuerà a prescindere da chi sarà il conduttore e pure l’amministratore delegato". Insomma, l'uscita di scena è una possibilità e di sicuro la sospensione delle repliche estive è stato un segnale. 

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"Secondo un paio di fonti a conoscenza della questione, una delle ipotesi prevede il nome di Giletti, che abbandonerebbe Lo stato delle cose per passare a Report - scrive il Fatto - Ma l’ipotesi di un conduttore esterno non convince tutti: per alcuni sarebbe meglio seguire il metodo Chi l’ha visto? (dove in sostituzione di Federica Sciarelli è stata scelta l’interna Raffaella Griggi), quindi optare per un giornalista della redazione di Report". Sempre il Fatto, che ha sempre difeso Sigfrido, ammette che è "più complicata, per come si sono messe le cose, la permanenza di Ranucci, che però in tutta questa storia, ricordiamolo, resta parte lesa".

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