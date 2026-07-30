Massimo Giletti al posto Ranucci? Rai, tam-tam su Report

E se fosse Massimo Giletti l'erede di Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report? L'indiscrezione, clamorosa, viene dal Fatto quotidiano. Clamorosa, perché i due colleghi di Rai 3 erano stati al centro di una polemica molto antipatica qualche mese fa, quando il conduttore di Lo stato delle cose aveva mostrato in diretta le chat private di Ranucci e Maria Rosaria Boccia in cui i due amici accennavano a una potente "lobby gay" citando a riguardo lo stesso Giletti.

Ora a viale Mazzini è tutto cambiato. L'intoccabile Ranucci, alla guida di una corazzata giornalista e mediatica in virtù degli ottimi ascolti, è coinvolto nell'inchiesta sul suo attentato. La Procura di Roma ritiene che il mandante sia Valter Lavitola, amico del giornalista. Dai retroscena sono emerse in queste settimane notizie imbarazzanti e inquietanti: dal legame strettissimo con il faccendiere fino alle possibili ambizioni politiche, con Lavitola che avrebbe fatto di tutto per spingere Sigfrido a capo della coalizione di centrosinistra, con il sogno nemmeno troppo nascosto di farlo sedere a Palazzo Chigi. Una commistione di interessi pubblici, professionali e privati (Lavitola era considerato dal capo di Report una fonte autorevole e privilegiata per i servizi del programma) che ora hanno fatto mettere sul tavolo l'opzione della "rimozione" di Ranucci dalla trasmissione che ha ereditato da Milena Gabanelli.