Il fischio a teatro: da fiasco a successo

Una volta funzionava così: se il pubblico applaudiva, avevi avuto successo e se ti fischiava, avevi preso una sonora bocciatura. Oggi, invece, nel mondo del Regietheater, succede esattamente il contrario: più vieni contestato, più puoi considerarti un regista affermato. È il teatro del mondo alla rovescia. L’ultima conferma arriva dal Festival di Salisburgo. Sulla carta era una Carmen di primissima scelta: Teodor Currentzis sul podio, alla guida della sua Utopia Orchestra, un ensemble internazionale formato da musicisti provenienti da alcune fra le migliori orchestre europee, costruito intorno a u’idea di suono cesellato fino al minimo dettaglio. In scena Asmik Grigorian e Jonathan Tetelman, due fra gli interpreti più interessanti del panorama lirico contemporaneo. Il risultato musicale è stato un trionfo. Poi è arrivata la regia di Gabriela Carrizo... e sono arrivati i fischi.

Per capire il motivo basta vedere la scenografia e raccogliere le prime impressioni degli spettatori. Una grande piscina sul palcoscenico, una donna anziana completamente nuda immersa nell’acqua, una scena grigia e plumbea, costumi altrettanto desolanti, una Siviglia che sembra aver perso il sole. Uno spettatore presente alla prova generale ha scritto: «Non ho capito perché ci fosse una piscina sul palcoscenico. E soprattutto perché vi fosse immersa una donna anziana completamente nuda.» Domanda semplice, alla quale, probabilmente, nessuno ha saputo rispondere. Il problema, però, non è che il pubblico non abbia capito.

Il problema è che ormai, se il pubblico capisce, qualcuno pensa che la regia abbia fallito.