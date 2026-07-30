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Beppe Grillo umilia Giuseppe Conte con un video: "Sblocchiamo un ricordo"

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giovedì 30 luglio 2026
Beppe Grillo umilia Giuseppe Conte con un video: "Sblocchiamo un ricordo"

1' di lettura

"Sblocchiamo un ricordo". Lo ha scritto sui social, Beppe Grillo, postando un vecchio video del leader M5S Giuseppe Conte che confermava il sostegno al governo Draghi a circa un anno dal suo insediamento. "Non possiamo giocare - diceva allora Conte - nessuno si permetta di dire che il Movimento dice no a Draghi. Il Movimento dice sì a Draghi, l'ha detto quasi un anno fa quando il Paese era in ginocchio con una grande assunzione di responsabilità, consapevoli del percorso politico che avrebbe comportato, visto che abbiamo perso 40 parlamentari", e "oggi che la nave è ancora in tempesta il Movimento dice sì a Draghi, anzi rafforza il suo sì".

Intanto è intervenuto anche Davide Casaleggio, il figlio del fondatore Gianroberto. "Non commento le liti altrui - ha detto in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera -. Dico solo che mentre discutiamo di identità perdute, che hanno fatto venir meno più di due terzi dell'elettorato a un movimento, l'AI sta riscrivendo l'economia: interi settori, milioni di posti di lavoro, la distribuzione stessa della ricchezza. Chi in politica sta lavorando su questo? Nessuno. Ecco la verità perduta, la capacità di pensare al futuro del Paese e non solo alle prossime elezioni". 

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