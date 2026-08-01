PAOLO GIAUSA, PIERCER ED IMPRENDITORE CON LO SGUARDO AL FUTURO: “COSÌ HO TRASFORMATO IL MIO LAVORO ARTIGIANALE IN UN BRAND DIGITALE”

C’è un filo che oggi unisce il lavoro artigianale alla comunicazione digitale, trasformando professioni un tempo legate esclusivamente al territorio in attività capaci di parlare a un pubblico globale. È la strada percorsa da Paolo Giausa, 27 anni, piercer originario di Lecce che, grazie a una strategia costruita sui social media, ha saputo trasformare il proprio mestiere in un brand riconosciuto ben oltre i confini del suo studio.

La sua è la dimostrazione di come anche un’attività profondamente manuale possa evolversi senza perdere la propria identità. Il piercing resta infatti un gesto artigianale, fatto di tecnica, precisione ed esperienza diretta. A cambiare è il modo in cui questo sapere viene raccontato e condiviso. Attraverso contenuti divulgativi, milioni di visualizzazioni e una presenza costante sulle piattaforme digitali, Giausa è riuscito a costruire un rapporto di fiducia con una community distribuita in tutta Italia, superando i limiti geografici che per decenni hanno caratterizzato questo tipo di professione.

Nato a Lecce e oggi diviso tra la città salentina e Milano, dove ha sviluppato la propria attività imprenditoriale, Giausa racconta un percorso fatto di apprendistato, pratica quotidiana e formazione continua. Accanto all’affinamento delle competenze tecniche ha investito sulla crescita personale, frequentando corsi di imprenditoria, dizione e recitazione, nella convinzione che oggi la qualità del lavoro debba essere accompagnata dalla capacità di comunicarlo.

Il vero punto di svolta è arrivato quando ha compreso che il pubblico non cercava soltanto un professionista, ma un riferimento autorevole capace di spiegare, rassicurare ed educare. Da qui la scelta di utilizzare i social non come semplice vetrina commerciale, ma come strumento di divulgazione: informazioni sulla corretta cura del piercing, spiegazioni sui materiali biocompatibili, consigli per evitare complicazioni e contenuti pensati per sfatare falsi miti. Un approccio che ha trasformato la comunicazione in un’estensione naturale del lavoro artigianale.

Questa strategia ha permesso a un’attività fortemente locale di acquisire una dimensione “glocal”: radicata nella qualità dell’esecuzione manuale, ma capace di raggiungere clienti e appassionati ovunque. La notorietà costruita online ha infatti generato una domanda che supera quella dello studio fisico, aprendo nuove opportunità imprenditoriali.

Da questa evoluzione sono nati un e-commerce e una linea di gioielli anallergici e biocompatibili, pensati proprio per rispondere alle esigenze di chi segue il suo lavoro sui social ma vive lontano dai suoi studi. Il digitale, in questo caso, non sostituisce l’artigianato: ne amplia il mercato, rendendo accessibili prodotti e competenze anche a chi non può raggiungere fisicamente Lecce o Milano.

Sul fronte operativo, invece, l’attenzione resta quella tipica delle migliori botteghe artigiane: standard igienico-sanitari elevati, selezione accurata della gioielleria, assistenza continua al cliente e cura dell’esperienza prima e dopo il piercing. Elementi che, secondo Giausa, continuano a rappresentare il vero valore del mestiere, insieme a gentilezza, educazione e disponibilità.

Guardando al futuro, l’obiettivo è consolidare questa visione, rafforzando la logistica dell’e-commerce, espandendosi sul mercato europeo e investendo nella formazione professionale per trasmettere il proprio metodo di lavoro. Un percorso che racconta come, nell’era dei social network, anche una professione artigianale possa diventare un caso di marketing digitale: il laboratorio resta il cuore dell’attività, ma la comunicazione è ciò che permette a quel sapere di viaggiare, costruire fiducia e trasformare un mestiere locale in un progetto dal respiro internazionale.