Con La Tavolata, Barilla mette a tavola la Formula 1

Più di 200 ospiti si sono, infatti, riuniti attorno a un unico tavolo tra cui piloti, Team Principal, meccanici, ingegneri, strateghi, driver della safety e medical car, personal trainer e tecnici degli pneumatici. Gli stessi professionisti la cui collaborazione, precisione e fiducia sono alla base di ogni gara, ogni decisione e ogni performance. Un tavolo lungo quasi 100 metri imbandito con piatti a base di pasta. ‘La Tavolata’ è il primo evento di questo tipo organizzato da Barilla e Formula 1. Ospiti dall'intero ecosistema della Formula 1 - come il pilota della scuderia VCARB Yuki Tsunoda e il suo ingegnere di pista Alexandre Iliopoulos, hanno celebrato insieme il principio che accomuna ogni corsa: le migliori performance non si ottengono mai da soli.

Con ‘La Tavolata’, Barilla riunisce la famiglia del paddock sulla griglia di partenza di Monza. Giovedì sera 3 settembre, in vista del Formula 1® Pirelli Gran Premio d'Italia 2026, Barilla ha trasformato uno dei circuiti più veloci e competitivi del motorsport in un luogo in cui la ‘Paddock Family’ è stata la protagonista principale.

“Quando gareggiavo in Formula 1, ho imparato molto velocemente che ogni giro, ogni decisione e ogni risultato dipendevano anche dalle persone intorno a me”, ha dichiarato Paolo Barilla, Vice Presidente del Gruppo Barilla ed ex pilota di Formula 1. “Le auto e le tecnologie di oggi sono molto diverse, ma questo principio non è cambiato. Dietro ogni prestazione c'è una squadra la cui fiducia, competenza e dedizione rendono possibile il successo. ‘La Tavolata’ celebra queste persone e il ruolo che svolgono in ogni fine settimana di gara. I momenti che abbiamo condiviso attorno al tavolo hanno aggiunto un senso di amicizia e gioia all'adrenalina della competizione”.

Curata dallo chef tre stelle Michelin Massimo Bottura, la cena ha celebrato l'ospitalità italiana attraverso un menù ideato attorno alla pasta Barilla, in collaborazione con DO&CO, fornitore ufficiale del Formula 1. Paddock Club.

“Le migliori prestazioni non sono mai uno sforzo individuale”, ha affermato Massimo Bottura. “Che si punti al podio a Monza o che si gestisca un ristorante Michelin, il successo appartiene sempre alla squadra. Ecco perché dico sempre: 'Da solo sono Massimo Bottura; insieme siamo la Famiglia Francescana'. Dare vita a ‘La Tavolata’ con Barilla è una celebrazione della comunità culinaria che guida la nostra quotidianità”.

Per una sera, il solito ritmo del paddock è cambiato. Piloti, ingegneri e meccanici si sono riuniti lontano dall'intensità del fine settimana di gara, creando uno spazio di condivisione autentica e celebrando lo spirito di squadra che guida ogni traguardo in pista. ‘La Tavolata’ ha così richiamato l'attenzione sulle tantissime mani, menti e relazioni che rendono possibile la Formula 1 oltre ciò che vedono i tifosi, da dietro le quinte.