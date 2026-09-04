Zvonimir Boban, le cannonate: "Gonçalo Ramos? Prezzo folle. Non è più il Milan"

La sua storia da dirigente del Milan si è conclusa male, tra tribunali e carte bollate. Da quel momento Zvonimir Boban, storico numero 10 rossonero e gloria del calcio croato e mondiale, non manca occasione di bombardare la proprietà americana.

Prima il fondo Elliott, con cui entrò in rotta, poi Gerry Cardinale e RedBird, dalla cacciata dell'amico Paolo Maldini fino alle discutibili scelte in fase di gestione mediatica del club, organizzazione e mercato. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Zvone ribadisce la sua visione assolutamente negativa e pessimistica del Diavolo a stelle e strisce. "Il Milan da anni non fa cose da Milan, in nessun senso. Non vedo passi avanti, se non per il coraggio e la voglia di giocare un calcio offensivo". Il riconoscimento al lavoro del neo-allenatore Amorim, in contrapposizione al suo predecessore Max Allegri, è l'unica flebile nota lieta. "Lo scorso anno ha perso col Cagliari perché per tutta la stagione aveva giocato un calcio difensivo. Al momento buono, non è riuscito a dominare la partita".