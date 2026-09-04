Meloni da record e il Domani rosica: tre pagine di puro fango

"Meloni autocelebra il suo governo ma festeggia quattro anni di disastri". Chi lo ha detto? Giuseppe Conte? Elly Schlein? Fuochino: è il titolo di prima pagina del Domani, il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi ed edito da Carlo De Benedetti che per un giorno, quello del primato di permanenza di un premier italiano a Palazzo Chigi realizzato da Giorgia Meloni, si concede il lusso di superare a sinistra Repubblica e Fatto quotidiano e trasformarsi in megafono dei leader delle opposizioni. Anzi, di amplificare fino al parossismo le accuse che i capi di Pd, M5s e Avs hanno rivolto all'esecutivo. Un quantitativo da record (guarda caso) di fango e veleno, tutto insieme e tutto in due pagine e una manciata di articoli.

Dopo la prima pagina, con tanto di foto del palco di Bari vuoto, ovviamente, quasi a simboleggiare il fallimento, ecco una bella doppia pagina, 2 e 3, tutta dedicata a demolire premier e governo. Siamo dalle parti della "Character assassination", per dirla alla Sigfrido Ranucci.