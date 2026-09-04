Giorgia Meloni, governo più longevo: "Non è un record da esibire, ma la base per il futuro"

Venerdì 4 settembre, il grande giorno, è arrivato: Giorgia Meloni festeggia il raggiungimento dei 1.413 giorni di governo diventando il più longevo della storia della Repubblica. "È un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità - lo definisce il presidente del Consiglio sui social -. Perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare".

Da qui il ringraziamento alla squadra di centrodestra, perché "questa stabilità non è merito di una persona sola. È il risultato di una coalizione unita, che governa da quattro anni con una visione comune e che ha scelto di stare insieme non contro qualcuno, ma per realizzare un progetto per l’Italia". "Non credo - prosegue - sia un caso che, da oggi, i tre Governi più longevi della storia repubblicana siano tutti governi di centrodestra. La stabilità si costruisce quando un’alleanza condivide valori, obiettivi e una visione della Nazione, non quando l’unica ragione per stare insieme è impedire agli altri di governare". Poi la stilettata al campo largo: "Ma soprattutto, questa stabilità esiste grazie agli italiani che nel 2022 ci hanno dato fiducia. Una fiducia che non abbiamo mai considerato un assegno in bianco e che non daremo mai per scontata".

In vista delle elezioni del prossimo anno, "torneremo davanti ai cittadini con quello che abbiamo fatto, con quello che resta da fare e con la nostra idea di futuro. E saranno ancora una volta loro a decidere se meritiamo di continuare questo cammino. In questi anni - ricorda la premier - abbiamo lavorato per aumentare l’occupazione, ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all’Italia peso e credibilità sulla scena internazionale". "I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare. Intanto il lavoro va avanti", spiega Meloni dando appuntamento all’evento organizzato in Puglia per celebrare lo storico traguardo: "Questa sera ci vediamo a Bari, insieme alla grande comunità di Fratelli d’Italia. Sarà l’occasione per guardarci negli occhi, fare il punto sulla strada percorsa e, soprattutto, parlare di quella che abbiamo ancora davanti. Avanti, con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro".

Entusiasmo per quanto raggiunto è stato espresso anche da Giovanni Donzelli. Per il responsabile organizzazione di FdI, così come per Meloni, "la stabilità non risolve tutti i problemi, è evidente. Però è una precondizione per fare una politica che guardi al futuro. Oggi non festeggiamo solo la stabilità ma dei traguardi importanti. Noi finiremo la legislatura e sarà anche la legislatura più lunga della storia perché arriverà a scadenza naturale a meno di grandi scossoni. Se le cose proseguono l'obiettivo è arrivare a finire la legislatura, poi ci presenteremo agli italiani e il bilancio, oltre agli illustri commenti che ascoltiamo ogni giorno, lo faranno agli italiani. Questa è la democrazia, questa è una democrazia matura".