Intesa Sanpaolo, Fabio Spagnuolo nuovo Direttore Comunicazione e Immagine

Nuovo restyling ai vertici della comunicazione di Intesa Sanpaolo, uno dei poli bancari più importanti e prestigiosi in Italia e in tutta Europa: assume il ruolo di nuovo Direttore della Comunicazione Fabio Spagnuolo, dal 2018 responsabile dell’intero comparto di comunicazione e pubblicità del gruppo che subentra a Paola Musso. Nel suo nuovo ruolo di Executive Director della Comunicazione e Immagine, Spagnuolo saprà guidare con capacità di visione la strategia futura tanto della comunicazione – ovviamente – sia della cura dell’immagine e del posizionamento internazionale del più importante istituto di credito italiano. In termini di gestione collegiale della comunicazione di Intesa, Spagnuolo si riferirà direttamente al Chief Institutional Affairs and External Communication Officer della banca milanese, ovvero Stefano Lucchini.

Con un lungo cursus honorum interno all’azienda, dalle relazioni esterne in Sanpaolo IMI alla gestione della comunicazione per l’Aeroporto di Torino (sua città natale, ndr), poi il rientro nel 2014 in Intesa Sanpaolo come responsabile prima dell’Innovation Center e poi delle campagne pubblicitarie e della relativa comunicazione della banca diretta da Carlo Messina. Con il nuovo incarico Spagnuolo garantirà la cura delle varie attività di business, tanto istituzionali quanto rivolte ai vari fronti strategici di retail, business, promozione dei servizi alla clientela e pianificazione delle prossime scelte comunicative.