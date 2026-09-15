Elezioni, il ribaltone: la mossa del centrodestra, ecco quale data prende piede

Mentre il Senato ha approvato, con 113 voti favorevoli, la nuova legge elettorale, continua a tenere banco la questione della data delle prossime elezioni politiche. Stando a quanto scrive Il Messaggero, il centrodestra sembrerebbe unito nell'andare alle urne a fine legislatura. Se in precedenza Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia erano tentati dal voto anticipato, adesso la situazione sarebbe cambiata, con la premier che avrebbe iniziato a spingere per un voto a settembre-ottobre 2027. A fine legislatura, appunto. Alla premier ha fatto eco nelle scorse ore il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Giovanni Donzelli. Sulla stessa linea d'onda anche gli alleati. Sia Matteo Salvini che Antonio Tajani, scrive ancora Il Messaggero, avrebbero, per diverse ragioni, tutti gli interessi di arrivare fino alla fine della legislatura.

Tornando alla legge elettorale, il testo, modificato da Palazzo Madama, passerà ora all'esame della Camera per la terza e ultima lettura. Il suo approdo in Aula a Montecitorio per il via libera definitivo è fissato per il 28 settembre. Tra le modifiche introdotte dal Senato figurano le preferenze con capolista bloccato e tre crocette, senza quote di genere tra i capilista, e l'eliminazione della soglia al di sotto della quale un partito contribuisce al risultato della coalizione ai fini dell'attribuzione del premio.