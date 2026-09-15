Chivu prende a testate il microfono: scene mai viste in conferenza stampa

Conferenza stampa movimentata per Christian Chivu al termine della partita contro l'Udinese. Nonostante la vittoria in rimonta per 5-3, l'allenatore nerazzurro ha perso la pazienza con un giornalista che aveva chiesto un commento sulla prestazione non perfetta di Josep Martinez.
Terminata la domanda, l'allenatore rumeno ha preso a testate il microfono. Poi ha risposto: "Per favore, il titolo è questo: Martinez non è e non sarà mai un problema". Poi ha aggiunto: "L'anno scorso il problema era Sommer, ora cominciamo già a sparare su Pepo. Lo difenderò fino alla morte, è un portiere importante come Provedel e Di Gennaro. Fa parte di un gruppo che lavora sodo, vi chiederei di non fare titoli ogni settimana col problema portieri".
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"Stiamo cercando di migliorare - ha continuato -, ci terrei a sottolineare questa cosa. Provedel è un grande portiere e avrà i suoi spazi come tutti. Gli errori li fanno tutti, me compreso. Ora ci si fissa sul portiere, io lo difendo perché non è mai stato un problema. Gli errori fanno parte del gioco".
Domanda su Pepo Martinez.— Alessandro (@90ordnasselA) September 15, 2026
Cristian Chivu pic.twitter.com/LA7t9mUiTw