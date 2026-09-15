Enrico Mentana, la bordata di Urbano Cairo: "Questione di Dna. Gli ricordo che..."

In ogni caso Cairo non nega la possibilità di aprire le porte a volti nuovi. Insomma, "inserire altri conduttori, magari che abbiano punti di vista diversi. È una cosa che avevamo già anche in passato". Il tutto però senza stravolgere la linea editoriale, perché "se un media ha un Dna di un certo tipo, non lo puoi cambiare, lo devi mantenere. Quando è successo in passato che alcuni media hanno cambiato il Dna, si sono dissolti e hanno avuto dei problemi" con il pubblico, "non soltanto di chi la pensa in un certo modo, ma anche di chi non la pensa così come magari emerge da alcune trasmissioni, che però le vede. Alla fine le critica, però le vede". Poi la precisazione: le trasmissioni La7 "non è che siano schierate, sono trasmissioni in cui il conduttore fa le domande e le fa tutte, senza risparmiarne neanche una". Quanto al rinnovo del direttore del TgLa7, "il contratto va avanti fino a fine dicembre, abbiamo ancora davanti a noi tre mesi e mezzo. È una cosa di cui io ho già parlato con lui mille volte. È con me da 16 anni, per cui l'ho rinnovato più volte. La mia stima per lui è intatta", ma "chiaramente deve esserci la voglia da ambo le parti. Io credo che la cosa importante sia quella: ognuno deve fare la sua attività, il suo lavoro. Non si può pensare di dire ad altri cosa fare o cose di questo genere. Poi se arriveranno altri conduttori con idee anche diverse per ampliare, io sono il più felice. Non ho mai posto veti allo sviluppo anche di trasmissioni con idee diverse".