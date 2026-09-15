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Silvia Salis, la domanda su Beppe Grillo la manda in tilt: una risposta imbarazzante

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martedì 15 settembre 2026
Silvia Salis, la domanda su Beppe Grillo la manda in tilt: una risposta imbarazzante

2' di lettura

Silvia Salis viene indicata da molti come una seria sfidante al duopolio Elly Schlein-Giuseppe Conte per le prossime primarie del campo largo. La sindaca di Genova, senza particolari meriti politici, sta attirando sempre più attenzioni. Anche se lei ha più volte ribadito di non avere intenzione di scendere in campo per Palazzo Chigi. Il suo obiettivo, al momento, è quello di fare la prima cittadina del capoluogo ligure. Nel frattempo però, non disdice alcune critiche - sottili - a ipotetici outsider del centrosinistra. Primo fra tutti: Beppe Grillo. Il comico infatti non è proprio l'ultimo arrivato del parterre politico italiano. Insieme a Gianroberto Casaleggio ha fondato il Movimento Cinque Stelle. E, nella sostanza, ha cambiato profondamente la politica italiana. Ma Silvia Salis lo snobba come se niente fosse.

"È uscita adesso la notizia di Beppe Grillo che su un suo stato di Whatsapp critica Conte e si pensa a una possibile discesa in campo con un partito nuovo - le ha domandato una cronista -. Potrebbe creare problemi alla coalizione di centrosinistra?". "Beh guardi - la replica della Salis -. Le critiche degli ex non mi hanno mai appassionata né nella vita privata né in quella pubblica. Quindi non ho niente da dire".

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