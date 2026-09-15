Kolarov sbrocca con Pairetto: "Vergognati". Inter-Udinese, caos in campo

Nella serata di San Siro contro i friulani non è stato però tutto facile per i nerazzurri. Come detto, gli ospiti erano avanti di due reti dopo 16 minuti e, nonostante la successiva rimonta, c'è stato un momento in cui in casa Inter il nervosismo ha preso il sopravvento, portando all'espulsione del vice di Chivu, Aleksandr Kolarov .

Vince ancora l'Inter e lo fa in rimonta contro un mai domo Udinese . I nerazzurri, sotto 0-2 dopo appena 16 minuti, impattano la gara già nel primo tempo e poi dilagano nei secondi 45 minuti di gioco. La squadra di Chivu rimane dunque a punteggio pieno con quattro successi in altrettante partite e si prepara allo scontro al vertice con la Roma, in programma sabato prossimo all'Olimpico.

Intorno al minuto 19, l'assistente serbo si è scagliato platealmente contro l'arbitro Pairetto, che è stato costretto a mostrargli il cartellino rosso. Le proteste di Kolarov derivavano da un contatto nell'area friulana tra Marcus Thuram e un difensore bianconero. Un contatto sul quale Kolarov si sarebbe aspettato un intervento del direttore di gara, o perlomeno del Var. L'intervento però non è arrivato, scatenando l'ira del vice allenatore nerazzurro.

"Vergognati, ti devi vergognare!", avrebbe urlato l'ex Lazio contro Pairetto, come rivelano i vari rallenty del labiale finiti sul web già durante la gara. Non sapremo mai se è stata proprio l'espulsione di Kolarov a dare all'Inter quella scossa necessaria per ribaltare la partita. Di certo c'è che la reazione nerazzurra è stata quella di una grande squadra, capace, così come a Napoli, di rimontare due gol di svantaggio e poi vincere la partita.