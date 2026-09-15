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Cinisello Balsamo dedica una piazza a Oriana Fallaci

di Fabio Rubinimartedì 15 settembre 2026
Cinisello Balsamo dedica una piazza a Oriana Fallaci

2' di lettura

Nel giorno del ventennale della scomparsa, Cinisello Balsamo dedica una piazza ad Oriana Fallaci. Lo ha fatto con una cerimonia sobria ma sentita, alla presenza delle autorità civili e militari e di alcune scolaresche. A fare gli onori di casa il sindaco Giacomo Ghilardi che nella sua prolusione ha ricordato la storia di Oriana Fallaci: dalla sua giovinezza vissuta come staffetta della Resistenza, alla carriera coraggiosa e pionieristica. Fu, infatti, la prima donna giornalista italiana inviata sui fronti guerra, dove realizzò reportage che hanno fatto la storia del giornalismo mondiale.

<Una donna che non ha cercato il consenso ad ogni costo - ha ricordato Ghilardi -, guidata da un carattere fiero, inflessibile e privo di compromessi>. Poi, rivolgendosi ai ragazzi e alle ragazze delle scuole, il sindaco ha ricordato come <Oriana Fallaci è stata una donna che ha fatto della libertà di pensiero la ragione fondamentale della sua intera esistenza>. E ancora: <Ci ha lasciato in eredità un monito: la libertà è, prima di essere un diritto, un dovere. Un impegno quotidiano che richiede schiena dritta, onestà intellettuale e la forza di pronunciare parole scomode, anche quando si è fuori dal coro>.

Poi il disvelamento della targa che intitola alla Fallaci la piazza che fa da collegamento ai due quartieri della città prima divisi dall’autostrada. E al centro della piazza da oggi troneggia una frase di Oriana: <Se non si conosce il Passato, non si capisce il Presente e non si può tentare di influenzare il Futuro coi sogni e le fantasie>. Infine il sindaco Ghilardi ha annunciato che la figura di Oriana Fallaci verrà celebrata nel corso di un convegno in fase di organizzazione.

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